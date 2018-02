Dacia Plant lanseaza inovatia Ingerasul PufyPUF -sanatate pentru copii!

Comunicat de presa

Dacia Plant este in permanenta in cautarea de solutii inovatoare si naturale pentru sanatate. Dorinta de a demonstra ca natura are resurse fabuloase, i-a determinat pe specialistii Dacia Plant sa creeze produse 100% naturale, cu formule speciale care ajuta cu adevarat la preventia si tratarea bolilor.

„Atentia continua la nevoile consumatorilor si experienta specialistilor nostri ne incurajeaza sa lansam solutii ingenioase care ii ajuta pe oameni sa isi mentina cu usurinta o stare buna de sanatate. Produsele dedicate copiilor au constituit intotdeauna o provocare pentru noi. Organismul lor delicat, aflat in crestere, are nevoie de produse speciale care sa ii ajute sa previna, sa trateze bolile si sa le amelioreze micile neplaceri de sanatate, fara a interveni in vreun fel in dezvoltarea lor armonioasa.” Claudia Burghelea Director de marketing Dacia Plant.

De acum, Ingerasul - brandul de suplimente naturale pentru copii de la Dacia Plant – primeste in randurile sale trei noi membri.

Ingerasul PufyPUF este numele a trei solutii inovatoare de tip spray, bazate pe propolis, echinacea, salvie si musetel, create pentru a preveni imbolnavirile si a mentine sanatatea copiilor, in special a problemelor aparatului respirator, cauzate de numerosii germeni existenti in comunitatile de copii.

Forma de tip spray le face usor de administrat, putand fi folosite de parinti si copii oriunde si oricand. Gustul lor a fost ales de catre copii, iar formula a fost creata dupa studierea atenta a cerintelor mamelor interesate de sanatatea naturala.

Fiecare copil este diferit si de aceea Dacia Plant le ofera parintilor posibilitatea de a alege din trei solutii naturale, cea care se potriveste cel mai bine copilului.

Ingerasul PufyPUF Propolis i Echinacea spray este gandit ca o metoda usoara si eficienta de sustinere a imunitatii copiilor, bazata pe echinacea si propolis; Ingera ul PufyPUF Propolis i Musetel spray este creat pentru dezinfectarea eficienta a cavitatii bucale, preventia si ameliorarea afectiunilor respiratorii la copii; Ingera ul PufyPUF Salvie spray este o solutie dedicata copiilor alergici la propolis, care sa ii ajute sa mentina sanatatea aparatelor respirator si a cavita ii bucale.

„Produsele PufyPUF sunt gandite ca solutii practice, eficiente si usor de folosit pentru parinti si copii. Spray-urile pot fi folosite acasa, la joaca sau la scoala si credem noi ca le vor fi de mare ajutor copiilor, mai ales in sezonul rece cand sunt supusi contactului prelungit cu germenii in comunitatile cu copiii” Ana Sarbusteanu – Brand Manager Ingerasul, Dacia Plant.

Ingerasul PufyPUF poate fi gasit in farmacii, magazine naturiste si hypermarket-uri.

Despre INGERASUL:

Ingerasul este un brand Dacia Plant - suplimente naturale pentru sanatatea si ingrijirea copiilor. Toate produsele Ingerasul sunt 100% naturale, nu au conservanti, coloranti sau aditivi chimici si sunt indulcite cu fructoza. Produsele ingerasul sunt dedicate mentinerii sanatatii copiilor prin metode naturale si acopera nevoile de sanatate ale acestora de la stimularea imunitatii, combaterea febrei, ameliorarea tusei, combaterea viermilor intestinali sau ameliorarea durerilor de gat si burtica. Pentru mai multe informatii, accesati daciaplant.ro.

Despre DACIA PLANT:

Dacia Plant este compania romaneasca cu produse naturale inspirate din retetele traditionale, adaptate stilului modern de viata. Toate produsele Dacia Plant au concentratii optime de substante active si nu con in aditivi, conservan i, coloran i sau indulcitori artificiali. in fabrica de la Bod-Bra ov, Dacia Plant produce peste 250 de tipuri de comprimate, tincturi, pulberi i siropuri bazate pe plante atent selec ionate i pe extracte standardizate. Brandurile companiei sunt: Dacia Plant®, Interferonat®, ingera ul®, Sublima®, Specialistii Plantelor®, Citonat®, Detoxicolon®,Pandemiq® si Bun de tot®. Pentru mai multe informatii, accesati daciaplant.ro.