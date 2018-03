CNDB lanseaza Scoala performativa pentru copii

Centrul National al Dansului Bucuresti (CNDB) continua in acest an seria de cursuri si programe speciale pentru copii pe care le organizeaza deja din 2014 cu cel mai amplu proiect de pana acum: „Scoala performativa pentru copii”.

Prima editie a „Scolii performative pentru copii” se desfasoara intre 19 martie si 15 iunie 2018, iar prin intermediul ei CNDB isi propune crearea unui program integrat de dans contemporan, practici corporale si educatie artistica, o oportunitate unica in domeniul creativ din Romania care nu se regaseste in acest moment in oferta educationala a scolilor de profil si a institutiilor publice sau private.

Astfel, „Scoala performativa pentru copii” va fi un proiect de lunga durata, care va consta in cursuri saptamanale si activitati optionale de educatie artistica. Ele vor fi sustinute de coregrafi, artisti vizuali si pedagogi cu o bogata experienta in zona dansului, a artei contemporane si a sferei artelor martiale precum Aikido.





Foto: Facebook CNDB

„Asumarea unui program de educatie artistica pentru copii presupune un ritual al dirijarii atentiei catre corp, cu o frecventa regulata. Programul structurat pe mai multe componente nu are intentia de a scoate specialisti la una dintre discipline, ci de a dezvolta abilitatea de a vehicula mai multe tipuri de informatii si antrenament corporal artistic, care se relationeaza cu alte domenii artistice si expresii culturale actuale. In plus, cultivarea abilitatilor corporale serveste unui tip de performanta ce are vocatia comunicarii de idei”, spune Vava Stefanescu, manager CNDB si unul dintre profesorii „Scolii performative pentru copii”.

In ultima luna, copiii vor pregati, sub indrumarea unui coregraf, o creatie colectiva, care va integra elementele de miscare cu care s-au familiarizat de-a lungul programului. Programul li se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 9 ani si va avea un numar de 10-12 participanti.

Structura - Scoala performativa pentru copii

Cursuri saptamanale, care vor avea loc lunea si joia, incepand cu ora 17.30:

- Dans contemporan cu Catrinel Catana (10 sedinte x 50 min)

- Creative Mo(ve)ments cu Vava Stefanescu (4 ateliere x 1h30)

- Contact Improvisation cu Virginia Negru (4 sedinte x 50 min)

- Introducere in tehnica Feldenkrais cu Valentina DePiante (4 sedinte x 50 min)

- Ateliere de arte vizuale cu Asociatia MATKA (Mihaela Cirjan, Alina Ghita, Valentina Iancu, Lea Rasovszky si Daniela Virlan) (3 ateliere x 1h30)

- Aikido cu Roxana Gramada (4 sedinte x 50 min)

Program de activitati de educatie artistica optionale in weekend:

- Prezentari cu proiectii video de spectacole de dans contemporan adaptate varstei

- Vizionari de spectacole de teatru sau dans si vizite la muzee sau expozitii potrivite pentru varsta copiilor

- Sesiuni speciale de dialog sau activitati cu artisti invitati; ateliere de muzica si ritm, yoga, teatru-improvizatie etc

Jumatatea lunii iunie:

- Spectacol de final, la care vor fi invitate familiile participantilor si publicul larg.

Cursurile se vor desfasura la Sala „Stere Popescu” din Bulevardul Marasesti 80-82. Taxa de participare pentru prima editie a „Scolii performative pentru copii” va fi 1350 de lei si va putea fi achitata in trei rate lunare de cate 450 de lei - aproximativ 30 de lei pentru o sedinta/ora de repetitie pentru spectacolul final si 50 de lei pentru un atelier. Taxa include toate activitatile optionale mentionate mai sus.

Cursantii CNDB de pana acum si cei care se inscriu pana la 1 martie 2018 vor beneficia de o reducere de 10% din taxa totala.

Inscrieri si informatii suplimentare la cursuri@cndb.ro si la numarul de telefon 0729 902 506 (Ana Papadima, consultant artistic).