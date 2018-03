Acum 2-3 generatii, plastelina era jucaria preferata a copiilor, iar modelarea ei avea drept scop cresterea atentiei, creativitatii, memoriei, inclusive a simtului proportiei. Din nefericire, plastelina a fost rapid data la o parte din cauza apetitului tot mai crescut al generatiei actuale pentru gadget-uri, iar acest lucru se poate observa si in deficitul de atentie, de memorie si chiar de creativitate de care sufera tot mai multi cop.

In opinia psihologului Lenke Iuhos, a le oferi copiilor nostri cate putin din bucuriile copilariei noastre nu inseamna ca suntem parinti demodati, ci ca ne dorim sa impartasim cu ei experiente care noua ne-au folosit si care ne-au ajutat sa devenim cine suntem astazi.

“Personal, nu indemn la renuntarea la tehnologie, deoarece ne dorim ca micutii nostri sa fie adaptati in societatea in care traiesc si pe care o vor conduce. In acelasi timp, nu consider ca este cu nimic demodat in a le transmite copiilor nostri din valorile cu care noi am crescut. Diversitatea il va ajuta mai mult decat credem. Intre doua jocuri de FIFA sau Angry Birds, ii putem arata ce inseamna sa joci De-a v-ati ascunselea, 9 pietre, Victoria, coci sau, de ce nu, jocul cu plastelina”, explica psihologul Lenke Iuhos, specialist in psihologia copiilor si adolescentilor.

Totodata, specialistul afirma ca este demonstrat stiintific ca plastelina il ajuta pe copil in 4 puncte ale dezvoltarii sale fizice si mentale, precum:

1. Creativitatea.

Jocul cu plastelina are o contributie majora in dezvoltarea cognitiei si a creativitatii copilului, prin faptul ca ii starneste capacitatea de a vedea si de a crea dintr-un material, o forma.

Foto: goodmoments /Shutterstock

2. Atentia.

“Deficitul de atentie a devenit o problema tot mai serioasa in randul copiilor, iar jocul cu plastelina il poate ajuta sa observe detalii pe care altminteri nu le putea observa. Mai mult decat, atunci cand copilul se focuseaza sa contruiasca un animal sau un chip din plastelina, ii creste considerabil rezistenta la frustrare, deci este mult mai rabdator cu lucrurile pe care le face. Pe langa rabdare, copilul isi va antrena perserverenta in munca, ceea ce il va ajuta la scoala, la examene si, mai tarziu, in cariera”, declara psihologul.