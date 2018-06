Georgeta Sultana: Apa reprezinta o sursa de exprimare a potentialitatilor. Beneficiile educatiei acvative sunt enorme!

Recunoscuta la nivel international inca din anii `50, educatia acvatica a fost initiata in Romania in anii 2000 de catre Georgeta Sultana, cadru medical cu experienta de 40 de ani in neonatologie. In urma stagiilor de pregatire realizate in cadrul Federatiei Franceze de Activitati Acvatice si Loisir, Georgeta Sultana a deschis in anul 2004 un centru pilot de educatie acvatica, a conceput o metoda cu multiple beneficii pentru copii (Metoda Sultana, brevetata in anul 2012), a introdus ocupatia de instructor de educatie acvatica in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) si, astfel, a lansat prima scoala certificata pentru personal calificat in acest domeniu.

Intr-un interviu acordat revistei Garbo, Georgeta Sultana ne-a oferit informatii pretioase despre beneficiile educatiei acvatice pentru bebelusi si copiii speciali, despre metoda Sultana, despre miracolul si puterea apei de a schimba in bine sanatatea si viata micutilor.

Garbo.ro: Pentru cei care nu stiu, Georgeta Sultana este cea care a pus bazele conceptului de educatie acvatica in Romania, a infiintat clubul Micii Campioni - primul club de educatie acvatica dedicat nou-nascutilor si copiilor mici si a elaborat metoda“Sultana”, o procedura unica brevetata si validata international. Ne puteti spune in ce consta aceasta metoda de fapt?

Georgeta Sultana: Perioada cuprinsa intre 0 si 3 ani presupune modificari substantiale in viata nou-nascutului. Mediul extern este dominat de o multitudine de stimuli la care copilul este nevoit sa se adapteze imediat dupa nastere. In intampinarea acestor nevoi de dezvoltare, se recomanda Metoda Sultana.

Unicitatea acestui program de stimulare se caracterizeaza prin interferenta dintre masaj, gimnastica/ kinetoterapie si hidroterapie. Metoda se adreseaza atat nou-nascutului eutrofic, cat si copilului cu risc neuro-motor la nastere, din momentul in care acesta este echilibrat cardiorespirator si ajunge acasa din maternitate, desfasurandu-se si la domiciliul copilului.

Faza de masaj se adreseaza tuturor grupelor de muschi, avand rol de a oxigena si fortifica musculatura, care sustine armonios sistemul osos, pregatind astfel copilul pentru efectuarea in conditii optime a tehnicilor de hidroterapie.

Faza de gimnastica are ca scop fortificarea reflexelor de coordonare, miscare si echilibru.

Faza de hidroterapie, prin exercitiile specifice are ca scop transformarea reflexului primare in automatisme.

Care au fost pasii cei mai importanti in cariera dumnevoastra? Dar cele mai mari obstacole si provocari cu care v-ati confruntat in implementarea visurilor dvs. profesionale?

Cel mai important lucru in cariera a fost experienta capatata in sectiile de terapie intensiva nou-nascuti unde am capatat abilitatea de a comunica si de a intelege copilul, unde am stabilit si dezvoltat elementele ce au constituit Metoda de stimulare psihomotorie brevetata ulterior si concretizarea acestora prin construirea primului centru pilot de educatie acvatica din Romania.

Provocarile ne ajuta sa devenim mai buni, sunt necesare. Una dintre acestea a fost lupta cu tabu-urile generatiilor precedente in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea copilului. Apoi mediul economic instabil iar legislatia din ce in ce mai restrictiva si rigida fata de IMM-uri.

Care sunt beneficiile educatiei acvatice pentru un bebelus dezvoltat normal? Dar beneficiile pentru bebelusii cu deficiente neuro-motorii?

Plasarea nou nascutului in mediul acvatic asigura continuitatea dezvoltarii intrauterine, accelerand astfel dinamica evolutiei bio-psiho-somatice prin autonomia deplasarilor.

Primii trei ani de viata ai copilului sunt cei mai importanti, ceea ce se petrece in acesti ani din punct de vedere al formarii lui are efecte importante asupra individului pentru tot restul vietii.

Achizitii si beneficii:

-imunitate crescuta

-dezvoltarea armonioasa a unui sistem muscular fortificat care sustine un sistem osos puternic si corect dezvoltat;

-legaturi neuronale foarte puternice;

-un aparat respirator cu o capacitate marita, care ofera o oxigenare generala foarta buna

-rezolvarea unor deficiente pozitionale

-gradul crescut al inteligentei emotionale si al stimei de sine.

-atitudinea de leaderi in colectivitatile pe care le frecventeaza;

- felul in care reusesc sa iasa din situatii extreme incepand cu varste foarte mici.

Beneficii ale activitatii acvatice la copiii in situatie de handicap:

Acesti copii vor avea aceleasi beneficii ca si cei normali, dar in plus, ei vor avea un mare castig la nivelul acceptarii, al increderii in fortele proprii; adesea acesti copii sunt izolati de societate, de cei de o seama cu ei, si prin aceasta activitate acvatica desfasurata la un club, ei sunt pusi in contact cu alti copii, cu familiile lor, socializeaza, se joaca , observa ce fac ceilalti; scapa de sentimentul de a fi exclus, de a nu fi destul de bun pentru a fi impreuna cu ceilalti.

Ati avut vreun caz care v-a ramas la suflet sau in care ati obtinut rezultate remarcabile?

Avem un caz care a ramas in sufletul meu si al echipei Micii Campioni…. Vladut , nascut cu probleme foarte mari ( hemoragie cerebrala, probleme digestive, doua luni dependent de oxigen, 850 gr la nastere ). Am inceput sa il stimulez neuromotor inca din maternitatea in care lucram si sunt si nasa lui, botezandu-l intr-o garda, cand aproape nu mai avea nicio sansa. Dupa miracolul botezului, copilul a inceput sa o duca din ce in ce mai bine. In prezent, Vladut se deplaseaza independent, este un adolescent cu inteligenta peste medie si se pregateste de admiterea la Facultatea de Medicina.

Ce presupune programul de recuperare prin educatie acvatica in cadrul copiilor cu nevoi speciale?

Copilul in situatie de handicap si activitatea acvatica

- rabdare si intelegere ~aspecte care trebuie sa primeze cand se lucreaza cu copii aflati in situatie de handicap; intelegerea conditiei fecarui copil in parte, fie ca este vorba de un handicap psihic si/sau locomotor, si rabdarea de care parintele si animatorul trebuie sa dea dovada, fac posibil lucrul cu astfel de copii in mediul acvatic

- acceptarea copilului: Fiecare copil este unic si deosebit, are ritmul sau propriu de invatare, de dezvoltare. Copiii aflati in situatie de handicap vor avea de multe ori nevoie de un timp mai indelungat pentru a-si insusi o miscare anume, sau este posibil sa se adapteze mai greu la mediul acvatic; cu atat mai mult in cazul lor este necesara prezenta si implicarea parintelui, pentru ca acesta va fi sursa de incredere, resursa afectiva a copilului.