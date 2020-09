Avocado – ce nutrienti contine?

Avocado este un fruct delicios si foarte sanatos. Desi cele mai multe fructe contin in principal carbohidrati, avocado are un continut ridicat de grasimi sanatoase. Acest fruct este cunoscut pentru valoarea sa nutritiva ridicata si este adaugat in diferite feluri de mancare datorita aromei si a texturii bogate. Este ingredientul principal in guacamole.

A devenit un aliment incredibil de popular, adesea mentionat ca „superaliment”. Exista multe tipuri de avocado care variaza ca forma si culoare – de la forma de para, la forma rotunda si de la verde la negru. 100 g de avocado asigura 26% din doza zilnica recomanda (DZR) de vitamina K, 20% din DZR de folat, 17% din DZR de vitamina C, vitamina B5, B6, vitamina E si 14% din DZR de potasiu. De asemenea, contine cantitati mici de magneziu, mangan, cupru, fier, zinc, fosfor si vitaminele A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) si B3 (niacina). Contine cam 160 de calorii, 2 g proteine ​​si 15 g grasimi sanatoase.

Cea mai mare parte a grasimilor din avocado e reprezentata de acidul oleic – un acid gras mononesaturat, care este, de asemenea, componenta principala a uleiului de masline. Acidul oleic a fost asociat cu reducerea inflamatiilor. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: Pixabay.com