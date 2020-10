10 Poezii despre toamna pentru copii

Cititul are beneficii majore pentru dezvoltarea copiilor, iar poeziile au farmecul lor aparte. Iata cateva recomandari de poezii despre toamna pentru copii – precum si ce beneficii au poeziile pentru cei mici.

Beneficiile poeziilor pentru dezvoltarea celor mici

Poezia joaca un rol important in dezvoltarea copilului. Il ajuta sa isi dezvolte limbajul, abilitatile de memorie, vocabularul. Dezvoltarea limbajului este, insa, cea mai cunoscuta dintre ele. Cu ajutorul rimelor, cei mici invata cuvinte noi cu usurinta. Faptul ca citesc poezii cu voce tare ii ajuta sa isi exerseze tonul, inflexiunea vocii si volumul, si se imbunatateste dictia. Acestea sunt abilitati necesare dezvoltarii limbajului. Natura ritmica a poeziei creeaza si un context pentru invatarea cuvintelor necunoscute. Cititul poeziilor nu doar ca le stimuleaza celor mici placerea pentru lectura, dar imbunatateste si capacitatea de a citi.

In plus, poezia este utila si in dezvoltarea cognitiva a copiilor. Cand le citim poezii sau ei singuri citesc poezii, incep sa inteleaga cuvintele care suna asemanator, dar au semnificatii diferite. Invata cuvinte noi si isi imbunatatesc memoria. Se dezvolta vocabularul – prin poezie, se poate dubla sau chiar tripla expunerea copilului la cuvinte noi.

De asemenea, poeziile ajuta si la dezvoltarea emotionala si relationala. Se imbunatateste relatia parinte-copil prin timpul petrecut citind poezii, puteti impartasi astfel un interes sau o pasiune comuna. In plus, poeziile le permit sa isi dezvolte si relatiile cu ceilalti din jur. Li se ofera diferite perspective ale lumii in care traim. Pot vedea diferite puncte de vedere si pot sa invete despre bine si rau, sa dezvolte o apreciere pentru literatura si chiar sa dezvolte empatie fata de ceilalti. Citeste poeziile si continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: Pixabay.com