Top 10 Activitati de toamna pentru cei mici

Toamna ne ofera o multitudine de idei de activitati distractive si educative pentru copii si parinti. Iata cateva recomandari de activitati de toamna pentru cei mici – atat pentru timp petrecut in interior, cat si in exterior.

Toamna – anotimpul ideal pentru cunoastere si explorare

Toamna este o perioada minunata din an pentru a folosi cu adevarat natura pentru a sustine dezvoltarea copiilor. Copiii au posibilitatea de a descoperi lumea din jur – isi dezvolta abilitatile senzoriale, atentia la detalii si multe altele.

In ciuda perioadei dificile si a pandemiei de COVID-19, trebuie sa ne concentram pe modalitati prin care sa ii stimulam pe cei mici si sa ajutam la dezvoltarea lor, avand grija in acelasi timp de sanatatea lor. E important sa respectam masurile de distantare sociala pentru binele nostru si al celor din jur, sa purtam masca de protectie ce acopera gura si nasul in spatii inchise si aglomerate si sa ne spalam cat mai des pe maini.

Sanatatea copiilor toamna

Toamna ne „obliga" adesea sa facem schimbari in stilul nostru de viata sau in rutina din cauza vremii si a activitatilor scolare. E important ca cei mici sa fie activi si de-acum. Incurajati copiii sa faca multa miscare, sa alerge si sa se joace liber. Chiar si cand vremea nu ne permite sa desfasuram activitati fizice afara, adaptati activitatea fizica la interior.

Foto: Pixabay.com