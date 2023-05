Stilurile de invatare la copii

Ce sunt stilurile de invatare?

Invatarea se defineste ca dobandirea de cunostinte sau abilitati prin studiu, experienta sau predare. Invatarea are loc atunci cand copilul intelege pe deplin un subiect si poate aplica acele cunostinte. Pe masura ce copilul creste, probabil ca va dezvolta un stil de invatare preferat. Stilurile de invatare sunt cel mai comun mod de a descrie modurile in care copiii invata mai eficient. Desi este posibil sa aiba un stil dominant de invatare, fiecare copil (si toata lumea in general) imprumuta putin din toate stilurile.

Stilurile de invatare sunt o modalitate de a intelege modul in care oamenii invata cel mai bine si mai eficient. Nu exista o abordare universala si fiecare persoana are propriile preferinte cand vine vorba despre invatare. In general, o persoana are un amestec de tipuri de invatare, dar este util sa stie spre care inclina mai mult.Este important sa cunoastem stilul de invatare al copilului pentru a-l putea ajuta sa isi atinga obiectivele atat in clasa, cat si in afara acesteia. Astfel, va putea sa retina, sa invete si sa se dezvolte mai eficient.

Sursa foto: fizkes/ shutterstock.com