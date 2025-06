Antrenamentul la olita – cand invatam copilul sa faca la olita?

Antrenamentul la olita este procesul prin care copilul este invatat sa recunoasca semnele ca are nevoie la toaleta si sa foloseasca olita sau toaleta in mod corect. Insa, pentru a folosi in mod corect olita sau toaleta, cel mic trebuie sa fie suficient de dezvoltat din punct de vedere fizic, cognitiv etc. Pana la varsta de aproximativ 18 luni copilul nu isi poate controla musculatura vezicii si a rectului. Exista intre 12-18 luni un anumit nivel de control, dar foarte mic. Sigur ca daca cel mic este pus pe olita va urina, insa nu poate controla actul de a urina sau de a defeca. Este normal ca pana la varsta de aproximativ 3 ani cei mici sa nu detina inca un control complet asupra vezicii. Insa, nu trebuie sa amanati si sa incepeti antrenamentul la olita cand cel mic are control deplin asupra vezicii.

Antrenamentul la olita trebuie inceput de obicei cand copilul este suficient de dezvoltat si este pregatit pentru a renunta la scutece. Nu exista insa o varsta ideala, pentru ca fiecare copil este unic si se dezvolta in ritmul sau. Momentul renuntarii la scutece si initierii antrenamentului la olita depinde de:

dezvoltarea copilului;

personalitatea lui;

alegerile parintilor;

disponibilitatea scutecelor;

abordarea si atitudinea parintilor cu privire la acest lucru.

Unii parinti, mai ales in anumite zone ale lumii, aleg sa invete copilul cu olita de la cateva saptamani de la nastere. Copilul este practic pozitionat deasupra olitei cand parintii identifica semnele ca urmeaza sa urineze sau sa aiba un scaun, chiar daca el nu are inca niciun control asupra vezicii si rectului. Acesta este numit antrenament timpuriu la olita sau „comunicarea eliminarii” – intre 0-12 luni. Desi nu are control asupra vezicii, se considera ca in acest mod se acomodeaza cu olita. De asemenea, in alte cazuri copiii poarta adesea scutece pana la 3 sau 4 ani.

