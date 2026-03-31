Frica de întuneric la copii: rutina de 10 minute care ajută în fiecare seară

31 Octombrie 2025
Frica de întuneric apare adesea într-o perioadă în care copilul înțelege mai mult, își imaginează mai mult și simte mai intens.

Seara, când casa se liniștește, mintea lui are spațiu pentru scenarii, iar corpul reacționează ca și cum ar fi reale. De aceea, frica nu se rezolvă prin argumente lungi, ci printr-o experiență repetată de siguranță.

Pentru părinte, cea mai grea parte nu este doar plânsul, ci ritualul care se repetă: încă o verificare, încă o lumină, încă un pahar cu apă, încă o venire la ușă. Când aceste cereri se multiplică, seara se transformă într-o negociere fără final.

O rutină scurtă, constantă, ajută tocmai prin predictibilitate. Copilul învață că există un traseu de liniștire, iar corpul lui începe să intre în calm înainte ca frica să crească.

Frica de întuneric la copii: de ce se intensifică înainte de somn

Întunericul schimbă percepția: umbrele se mișcă, zgomotele par mai puternice, casa arată diferit. Pentru un copil, aceste detalii pot fi suficiente ca să activeze alerta. În plus, seara apare și un alt factor: separarea. Somnul înseamnă retragerea din contact și control, iar pentru unii copii aceasta este greu de acceptat.

Frica de întuneric se intensifică mai ales când copilul este obosit, suprastimulat sau a văzut conținut care îi activează imaginația. De aceea, reducerea stimulării seara și o încheiere previzibilă pot schimba mult.

Foto: Shutterstock.com

Rutina de 10 minute pentru frica de întuneric: principiul care o face eficientă

Rutina funcționează când are același început și același final. Copilul nu are nevoie de soluții diferite în fiecare seară. Are nevoie de același scenariu, repetat blând, până când corpul lui îl recunoaște.

Un principiu esențial: frica este validată, însă nu devine subiectul central al serii. O recunoști în câteva cuvinte și revii la pașii concreți ai rutinei. În acest fel, copilul se simte văzut, dar nu rămâne blocat în povestea fricii.

Minutul 1: schimbarea atmosferei în frica de întuneric la copii

Începe cu o tranziție vizibilă spre calm. Lumina se face mai caldă, tonul vocii scade, mișcările devin mai lente. Un copil intră mai ușor în siguranță când casa îi transmite că seara are un ritm diferit de zi.

Poți folosi o propoziție constantă, scurtă:
Acum intrăm în liniștea de seară.

Această propoziție devine, în timp, un semnal care pregătește corpul pentru somn.

Minutele 2–3: respirația care coboară tensiunea când copilul se teme de întuneric

În frică, corpul conduce. De aceea, respirația este un instrument foarte eficient, pentru că reduce activarea fără să ceară copilului să fie rațional.

Faceți împreună două sau trei respirații lente:
Inspir pe nas numărând până la patru. Expir încet numărând până la șase.

Dacă numărătoarea îl irită, folosește o imagine simplă:
Inspirăm ca și cum mirosim ceva plăcut. Expirăm ca și cum răcim ceva fierbinte.

Scopul nu este perfecțiunea, ci încetinirea ritmului interior.

Foto: Shutterstock.com

Minutele 4–5: validare scurtă fără amplificarea fricii de întuneric

Copilul are nevoie să audă că emoția lui este înțeleasă. În același timp, are nevoie să simtă că adultul nu este alarmat. Când adultul devine foarte îngrijorat, frica se întărește.

Formulări potrivite:
Văd că îți este greu în întuneric.
Sunt aici. Camera ta este sigură.
Te ajut să te liniștești.

Apoi revii la pașii rutinei. În această etapă, mai puține cuvinte înseamnă mai multă stabilitate.

Minutele 6–7: verificarea camerei, o singură dată, ca ritual de siguranță

Mulți copii cer verificări repetate: sub pat, după ușă, în dulap. Dacă refuzi complet, copilul se simte ignorat. Dacă verifici la nesfârșit, frica devine un obicei de seară.

O soluție echilibrată este verificarea scurtă, o singură dată, mereu în același fel:
Facem verificarea o dată. Apoi rutina se încheie.

În timpul verificării, păstrează limbaj concret:
Ușa este închisă. Fereastra este închisă. Camera este sigură.

Dacă copilul este școlar, îi poți da un rol simplu:
Tu verifici dulapul, eu verific ușa. Apoi închidem verificarea.

Copilul simte control în interiorul unei limite.

Minutele 8–9: ritualul de siguranță care sprijină adormirea

Copiii se reglează și prin simboluri. Un ritual mic, repetabil, devine o ancoră: nu confirmă existența pericolului, ci confirmă capacitatea copilului de a se liniști.

Exemple potrivite:

  • o jucărie de atașament care rămâne în pat
  • o propoziție constantă de curaj
  • o atingere scurtă: mâna pe spate zece secunde, apoi retragere

Formulare potrivită:
Corpul tău se poate liniști. Somnul vine.

Ritualul rămâne scurt. Eficiența lui vine din repetare.

Minutul 10: închiderea rutinei și ieșirea calmă din cameră

Închiderea este esențială. Dacă seara se transformă în reveniri repetate, copilul învață că insistența prelungește prezența. De aceea, finalul este identic în fiecare seară.

O îmbrățișare, o propoziție, lumina ajustată, apoi plecarea. Dacă copilul cere încă ceva, răspunsul rămâne calm:
Rutina s-a încheiat. Revin să te verific în două minute.

Dacă alegi această verificare programată, este important să o respecți, scurt, fără conversație. Predictibilitatea liniștește.

Lumină de veghe și frica de întuneric: cum alegi fără să fragmentezi somnul

O lumină de veghe poate fi utilă dacă este discretă, caldă și stabilă. Luminile puternice, schimbarea culorilor sau umbrele mișcătoare pot agita și mai mult.

Dacă intenția este să reduceți treptat lumina, ajustarea se face în pași mici, la câteva zile, nu brusc. Copilul are nevoie să simtă control și stabilitate.

Coșmaruri și treziri nocturne: reacție scurtă pentru revenirea la somn

Dacă se trezește speriat, scopul este să revii la prezent:
A fost un vis urât. Acum ești în camera ta. Ești în siguranță.

Apoi folosești un fragment din rutina de zece minute: două respirații, o atingere scurtă, închidere. Cu cât intervenția este mai scurtă și mai stabilă, cu atât copilul reînvață să reintre în somn.

Frica de întuneric la copii: greșeli care mențin anxietatea de seară

Frica se poate întări atunci când:

  • seara include discuții lungi despre pericole și scenarii
  • verificările se repetă fără limită
  • părintele rămâne mult până copilul adoarme complet, fără tranziție spre autonomie
  • emoția este minimalizată sau ironizată
  • ecranele și conținutul stimulant rămân până târziu

O rutină scurtă, repetabilă, reduce nevoia de negocieri și scade treptat intensitatea fricii.

Când frica de întuneric devine prea intensă: semne că merită sprijin

Este util să cauți sprijin dacă frica:

  • persistă luni întregi fără ameliorare
  • afectează semnificativ somnul și funcționarea de zi
  • este însoțită de atacuri de panică, somn foarte fragmentat, regres
  • apare împreună cu anxietate puternică și în alte contexte

Un dialog cu medicul pediatru și, la nevoie, o evaluare de specialitate pot aduce un plan potrivit copilului, fără presiune și fără autodiagnosticare.

Foto: Shutterstock.com

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

