Nu doar pentru copil, ci și pentru adulți, care ajung să funcționeze cu somn fragmentat, nervi întinși și o senzație constantă că noaptea nu mai este un spațiu de refacere.
De multe ori, părinții caută o cauză evidentă. Dinții, un coșmar, o zi agitată. Uneori este chiar atât de simplu.
Alteori, însă, trezirile persistă săptămâni sau luni, deși copilul pare sănătos. Și atunci apar cauzele ascunse, pe care familia le ratează tocmai pentru că nu sunt spectaculoase.
Un reper util, înainte de orice, este să privești somnul ca pe o nevoie biologică. Copiii au nevoie de multe ore de somn, iar lipsa lui se vede în iritabilitate, crize, atenție scăzută și rezistență mai mare la rutine. Pentru orientare, recomandările de somn pe vârste (de exemplu 3–5 ani: 10–13 ore, 6–12 ani: 9–12 ore) sunt sintetizate în resursele CDC, pe baza consensului specialiștilor.
Mai jos sunt cele 6 cauze ascunse care întrețin cel mai des trezirile, chiar și în familiile foarte atente.
Treziri dese noaptea: cum îți dai seama dacă este o problemă de rutină sau de sănătate
Este normal ca un copil să se trezească uneori. Somnul are cicluri, iar trecerile dintre ele pot include microtreziri.
Devine important să investighezi când:
- trezirile sunt frecvente și persistente (de exemplu, aproape în fiecare noapte)
- copilul pare obosit ziua, iritabil sau cu atenție scăzută
- adormirea depinde mult de prezența adultului
- apar simptome precum sforăit, respirație dificilă, transpirații nocturne, neliniște marcată a picioarelor sau dureri abdominale
În multe cazuri, răspunsul nu este o singură cauză, ci un amestec. De aceea, merită să citești cauzele ca pe un checklist.
Cauza 1 pentru treziri dese noaptea: asocierile de adormire care îl fac pe copil să te caute
Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze „invizibile”. Copilul adoarme cu un anumit sprijin: legănat, stat în brațe, adormit în patul părinților, mângâiat până adoarme complet, adormit cu ecran sau cu conversație prelungită.
Noaptea, când trece printr-o microtrezire normală, creierul caută condițiile inițiale ale adormirii. Dacă ele nu mai sunt acolo, copilul se trezește complet și te cheamă.
Semne tipice:
- copilul adoarme greu fără tine
- se trezește la intervale relativ regulate
- te cheamă să refaci exact același ritual
Ce ajută:
- micșorezi treptat sprijinul, nu îl tai brusc
- păstrezi aceeași rutină de seară, dar „iei câte puțin din tine” din procesul de adormire
- înlocuiești prezența lungă cu verificări scurte și previzibile
Problemele de adormire și treziri nocturne la copiii mici sunt descrise în literatura pediatrică despre insomnia comportamentală și intervențiile parentale.
Cauza 2 pentru treziri nocturne: ecranele seara, lumină, stimulare și greu de oprit
Uneori copilul adoarme, dar somnul este fragmentat pentru că seara a fost prea stimulativă: jocuri rapide, filmulețe scurte, tabletă în pat, telefon în cameră.
Ecranele pot întârzia adormirea și pot crește trezirile nocturne, mai ales când sunt folosite aproape de ora de somn sau în pat. Studii și sinteze recente asociază utilizarea ecranelor la culcare cu somn mai scurt și calitate mai slabă.
Semne tipice:
- copilul protestează intens la oprirea ecranelor
- adoarme „căzut”, dar se trezește după 1–3 ore
- dimineața pare încă obosit, chiar dacă a stat mult în pat
Ce ajută:
- o oră de încheiere a ecranelor, clară și stabilă
- dormitor fără ecrane, mai ales noaptea (AAP recomandă evitarea ecranelor în dormitor și atenție specială seara)
- o rutină de seară cu lumină caldă și activități lente: baie, pijama, poveste, conversație scurtă
Cauza 3 ascunsă: apneea de somn și respirația dificilă, mai ales când copilul sforăie
Mulți părinți cred că sforăitul este normal la copii. Uneori este ocazional, însă sforăitul frecvent poate fi semn de apnee obstructivă în somn, o cauză importantă de somn fragmentat.
Ghidurile clinice ale AAP recomandă evaluarea copiilor care sforăie frecvent pentru apnee obstructivă.
Semne tipice:
- sforăit frecvent, respirație zgomotoasă
- somn agitat, poziții neobișnuite, transpirații nocturne
- pauze de respirație observate, gâfâit, respirație pe gură
- somn neodihnitor, iritabilitate, uneori hiperactivitate ziua
Ce ajută:
- dacă există sforăit frecvent, discută cu medicul pediatru
- evaluarea poate include recomandări specifice și, când este cazul, investigații pentru apnee (detaliile depind de contextul clinic)
Aceasta este o cauză care merită luată în serios, pentru că nu se rezolvă prin reguli de rutină.
Cauza 4 pe care mulți o ratează: picioare neliniștite, mișcări nocturne și legătura cu fierul
Unii copii nu se trezesc pentru că au nevoie de apă sau de prezența ta, ci pentru că somnul lor este „agitat din interior”. Se foiesc, își mișcă picioarele, par că nu găsesc o poziție bună, se trezesc obosiți.
Sindromul picioarelor neliniștite și mișcările periodice ale membrelor pot fragmenta somnul, iar în pediatrie există o discuție importantă despre rolul fierului (de exemplu, când feritina este scăzută).
Semne tipice:
- copilul spune că are „furnicături”, „mâncărimi” sau disconfort în picioare seara
- se foiește mult înainte de adormire
- se trezește obosit, iritabil, cu atenție scăzută
Ce ajută:
- nu începe suplimente de fier fără recomandare medicală
- discută cu medicul pediatru dacă semnele sunt clare; uneori se recomandă analize și un plan potrivit (în ghidurile AASM, fierul are un rol menționat pentru copiii cu RLS, în contextul statusului de fier)
Ideea de bază este simplă: dacă somnul este fragmentat de neliniște corporală, rutina singură nu ajunge.
Cauza 5: disconfort digestiv, constipație, dureri abdominale care trezesc copilul
Unii copii se trezesc pentru că îi doare, dar nu pot explica bine. Constipația este mult mai frecventă decât pare și poate produce disconfort nocturn, iar ciclul de „ține scaunul” poate întreține problema.
Resursele AAP despre constipație descriu simptome precum dureri abdominale, balonare și disconfort.
Iar semnele de alarmă pentru dureri abdominale includ, între altele, trezirea noaptea din cauza durerii sau pentru a merge la toaletă.
Semne tipice:
- dureri de burtă seara sau noaptea
- scaune rare, dure, copil care evită toaleta
- balonare, scădere a apetitului, iritabilitate
- treziri cu plâns, fără un motiv clar, mai ales la aceeași oră
Ce ajută:
- observarea tranzitului, hidratare, fibre potrivite vârstei
- rutină de toaletă și un climat fără rușinare
- dacă există semne persistente, discuția cu medicul pediatru este cea mai bună cale, pentru că planul depinde de severitate
Cauza 6: anxietate, separare, frici nocturne și stresul de peste zi care „iese” noaptea
Există copii care adorm, dar se trezesc când mintea lor procesează ziua. O zi cu tensiuni, o ceartă, o schimbare, o perioadă de adaptare la grădiniță sau școală pot apărea noaptea sub formă de treziri, coșmaruri, chemări repetate.
Semne tipice:
- copilul se trezește speriat, caută prezența adultului
- cere verificări repetate, are frică de întuneric
- se lipește mult de părinte în perioadele de stres
- somnul se fragmentează în săptămâni cu schimbări
Ce ajută:
- o rutină de seară cu conectare scurtă, stabilă: câteva minute de atenție deplină
- un ritual predictibil de reasigurare (aceleași cuvinte, aceleași gesturi)
- evitarea discuțiilor lungi în timpul nopții; noaptea este pentru liniștire, ziua este pentru povestit și înțeles
În această cauză, blândețea fermă contează enorm: emoția este recunoscută, dar rutina rămâne.
Treziri dese noaptea: un plan rapid de triere pentru părinți, în 5 întrebări
- Copilul adoarme doar cu tine sau cu un ritual lung?
Dacă da, verifică asocierile de adormire.
- Există ecrane în ultima oră înainte de somn sau în dormitor?
Dacă da, începe cu seara, acolo se vede cel mai repede.
- Copilul sforăie frecvent sau respiră greu noaptea?
Dacă da, merită discutat cu pediatrul, pentru excluderea apneei.
- Somnul este foarte agitat, cu foială a picioarelor?
Dacă da, ia în calcul picioarele neliniștite și discută cu medicul.
- Există dureri de burtă, constipație, treziri „cu disconfort”?
Dacă da, tratează digestia ca pe o posibilă cauză reală.
Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi.
Ca redactor,...
