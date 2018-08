5 gustari sanatoase, perfecte pentru o petrecere de copii

Copiii adora petrecerile si se simt bine atunci cand isi sarbatoresc inaintarea in varsta alaturi de colegii de la scoala sau de la gradinita. Insa obiceiurile alimentare difera de la o familie la alta, iar restrictiile pot fi atat de variate, incat e dificil sa multumesti pe toata lumea.

De la copiii care nu consuma zahar, la familiile care au adoptat un regim alimentar vegetarian, exista o serie de particularitati pe care va trebui sa le iei in calcul daca urmeaza sa gazduiesti petrecerea aniversara a micutului tau. Iata cateva idei de preparate sanatoase, delicioase si sigure pe care le vor aprecia deopotriva copiii invitati si parintii lor:

1. Bruschete

Bruschetele sunt dovada incontestabila ca nu ai nevoie de ingrediente complicate pentru a pregati ceva foarte gustos. Taie oblic felii de paine dintr-o bagheta si rumeneste-le in cuptor. Curata si taie cativa catei de usturoi si freaca feliile de paine cu ei, pentru o aroma irezistibila. Separat, amesteca rosii taiate cubulete si putin ulei de masline si adauga compozitia peste painea aromata. Decoreaza cu frunze de busuioc si savureaza rezultatul alaturi de invitati.

2. Mini pizza

Desi nu pare prima alegere a parintilor grijulii, pizza poate fi preparata si in variante sanatoase. Primul pas este sa prepari aluatul de pizza acasa, folosind urmatoarele ingrediente: 1 kg de faina, 600 ml apa minerala necarbogazoasa, 50 g de drojdie, 5 linguri de ulei de masline si putina sare. Pentru a pastra tematica alimentara, vei folosi ingrediente naturale si proaspete pentru umplutura. Sosul de rosii preparat acasa, mozzarella sau tofu, ardeiul gras, ciupercile proaspete, maslinele sau dovlecelul sunt doar cateva dintre variantele pe care le ai la indemana.

3. Guacamole

Fructul de avocado este bogat in grasimi sanatoase, insa copiii nu se lasa intotdeauna convinsi sa consume alimentele verzi. Din fericire, un bucatar inspirat din Mexic a luat decizia de a-l transforma in pasta. Poti respecta reteta originala, cu rosii taiate marunt sau poti opta pentru varianta simplificata, cu zeama de lamaie, ceapa si usturoi. Pentru a-i atrage si mai mult pe cei mici, il poti servi alaturi de chipsuri tortilla; vei gasi variante fara conservanti si zahar in sectiunile bio ale oricarui supermarket.

4. Humus

Desi nici nautul nu este prima optiune a celor mici, si in cazul humusului te poti folosi de diferite trucuri pentru a-l face mai atragator, cum ar fi servirea alaturi de grisine crocante. Pentru a prepara humus, vei avea nevoie de naut prefiert, pasta tahini (o lingurita la un borcan de 300 g de naut), zeama proaspata de lamaie si usturoi dupa gust, ulei de masline si condimente: chimion, amestec za’atar, oregano sau alte mirodenii pe care le apreciaza copilul tau si invitatii sai.

5. Pate din linte

Copiilor le plac pastele tartinabile, asadar riscurile de a o da in bara cu un pate de linte sunt minime. Pentru a-l prepara, ai nevoie de un pachet de 200 g de linte maro, doua cepe mari, un ardei gras sau kapia, 3 linguri de ulei, sare si mirodenii dupa gust - cu mentiunea ca verdeturile uscate se potrivesc de minune cu gustul usor dulceag pe care il are lintea. Poti aranja chiar tu tartinele pe un platou sau poti pune pateul intr-un bol si alaturi painea proaspata sau prajita.

Este dificil sa organizezi o petrecere pentru copii, in conditiile unei diversitati tot mai mari in ceea ce priveste stilul de viata. Chiar si asa, nu vei da gres cu aceste preparate, iar invitatii micutului tau si parintii lor vor fi deopotriva satisfacuti de alegerile tale alimentare. Completeaza meniul cu betisoare din morcov sau telina, felii de ardei gras, castraveti proaspeti si nu uita de fructele proaspete.

