Cu toate acestea, mulți puști tind să fie foarte pretențioși, când vine vorba de mâncare, și, astfel, anumite vitamine pot lipsi din dieta lor. Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să cumperi primul supliment alimentar pe care îl vezi. Totuși, dacă vrei să-i oferi suplimente copilului tău, cumpără doar ce îți prescrie medicul! Multe suplimente pot depăși limita zilnică necesară a anumitor vitamine, mai ales dacă acestea se găsesc deja în dieta curentă.

Pe lângă faptul că juniorii sunt cam pretențioși la mâncare, există și alte motive care te pot face să apelezi la vitamine și minerale pentru copii, unul dintre ele fiind...vacanță. Pentru că nu o să ai posibilitatea să oferi o dieta colorată celui mic, atunci când ești departe de casă, și pentru că acesta va fi expus unor noi experiențe culinare, copilul tău va avea nevoie de unele suplimente alimentare.

Vitamina D

Chiar dacă vacanța ta va fi la mare, cu vitamina D de la soare, ia la tine suplimente cu vitamina D. Sună surprinzător, dar nu e! Pe plajă, copilul va fi „acoperit“ de creme de protecție, ceea ce înseamnă că va primi o cantitate mai mică de vitamina D. Așa că, decât să renunți la protecția solară și să îi pui sănătatea în pericol, mai bine îi da vitamina D, suplimentar.

Magneziu

Magneziul are un rol important în numeroase procese realizate în interiorul corpului. În timp ce aproximativ 50% din total magneziului din corp se găsește în oase, restul poate fi găsit în celulele țesuturilor și organelor. Conform unui studiu realizat de Diane Boomsma, publicat în anul 2008 și intitulat “The magic of magnesium” , un nivel scăzut de magneziu poate duce la diferite tulburări de somn. Pentru ca juniorul să beneficieze de un somn de calitate, chiar și în timpul vacanței, atunci când rutina lui zilnică a fost schimbată, întreabă medicul specialist despre administrarea suplimentelor cu magneziu.

Probiotice

Cele mai frecvente metode pentru care se strică o vacanță sunt problemele digestive. Dieta ta normală a copiilor dar și a adulților este dată peste cap, plus că este foarte posibil să încerci unele combinații sau alimente noi care v-ar putea provoca diaree sau alte probleme digestive. De aceea, ar fi bine să ai pregătite câteva probiotice pentru tine și puiul tău. Totuși, înainte de a le cumpăra, discută cu medicul despre vacanță, despre locul și timpul petrecut pe drum, fiindcă anumite probiotice nu rezistă la temperaturi ridicate. Asigură-te că menționezi aceste detalii medicului tău și respectă recomandările sale cu privire la tipul probioticelor și administrarea acestora.

Vitamina C

Vacanțele tind să pună un efort suplimentar asupra imunității, din cauza stresului cauzat de drum sau locuri noi sau a expunerii la surse de infectare: camere de hotel, mijloace de transport în comun etc. Un studiu realizat de Anitra C. Carr și Silvia Maggini, publicat în 2017 și intitulat “Vitamin C and Immune Function”, a concluzionat că vitamina C are multiple efecte benefice asupra sistemului imunitar. Prin urmare, discuta cu medicul despre introducerea unor suplimente în dieta copilului tău, pentru a-i crește imunitatea.

Referinte:

D;, Boomsma. The Magic of Magnesium. 2008, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23969766/.

Carr, Anitra C, and Silvia Maggini. “Vitamin C and Immune Function.” Nutrients, MDPI, 3 Nov. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707683//.

Foto fr si main: Imagine de Sasin Tipchai de la Pixabay