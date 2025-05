1) Îi va ajuta să trăiască conform principiilor: responsabilitate, planificare, respect pentru alții, muncă în echipă și echilibru.

2) Îi va echipa cu un limbaj comun pe care îl pot folosi cu părinții și profesorii. Poate fi atât de util să spui: „Trebuie să dau prioritate priorităților” sau „Haideți să găsim o soluție din care să avem cu toții de câștigat” și toată lumea să știe exact ce înseamnă;

3) Se vor identifica cu unul din cele șapte personaje memorabile. Ca rezultat, aceste povești îi vor ajuta să aplice cele 7 obișnuințe în propriile lor vieți.

Autorul cărții, Sean Covey este tatăl a șapte copii și autorul volumului de succes „The 7 Habits of Highly Effective Teens” (Cele 7 obișnuințe ale adolescenţilor extraordinar de eficace), volum care, la rândul lui, a fost inspirat de bestsellerul scris de tatăl autorului The 7 Habits of Highly Effective People (Cele 7 obișnuințe ale persoanelor extraordinar de eficace). Printre cărțile de succes ale fostului om de afaceri și antreprenor „convertit” în scriitor de succes și speaker motivațional se numără și „Cele mai importante 6 decizii pe care le vei lua vreodată” sau „Viteza Încrederii”.

Ceea ce face ca această carte să fie complet diferită de toate cărțile de povești pe care le-ați mai citit până acum copiilor voștri, este ghidul special gândit pentru părinți de la sfârșitul fiecărei povești, în care, autorul evidențiază chestiunile importante pe care le puteți discuta cu copiii pe marginea poveștii citite, dar și micile sfaturi pe care le puteți da copiilor, astfel încât, aceștia să se descurce mai bine când se vor întâlni cu o situație asemănătoare în viitor.

Pornind de la succesul neașteptat pe care l-a avut cartea pentru adolescenți, autorul a revenit cu varianta pentru copii, sub forma unei cărți cu șapte povești, fiecare dintre ele ilustrând câte o obișnuință care ne poate transforma copiii în unii mai fericiți decât, cu siguranță, deja sunt.

Fragment

Ca adulţi, nu cădem de acord în multe privinţe. Dar este ceva ce avem în comun: dragostea şi grija noastră pentru copii. La data la care scriu această carte, eu am şapte copii, trei sub vârsta de zece ani: Nathan (opt ani), Weston (cinci ani) şi Allie (trei ani). Sunt copii buni... cel puţin în majoritatea timpului. Trebuie să admit că sunt frustrat de ritualurile nesfârşite de tachinare ale lui Nathan şi de accesele aleatorii de furie ale lui Allie. Am fost de asemenea îngrozit când Weston a învăţat cum să utilizeze un capsator şi mi-a umplut pereţii de capse. Dar, una peste alta, îi iubesc la nebunie. Şi sunt adesea surprins de cât de deştepţi sunt, de fapt.

[…]

Am ajuns să cred că această carte îi poate ajuta pe copii în trei feluri: În primul rând, îi va învăţa despre puterea de a trăi conform principiilor – principii precum responsabilitate, planificare, respect pentru alţii, muncă în echipă şi echilibru.

Principiile sunt precum gravitaţia. Sunt nesfârşite, universale şi evidente prin ele însele. Şi sunt necesare astăzi, mai mult ca oricând.

În al doilea rând, îi va echipa cu un limbaj comun pe care îl pot folosi cu părinţi şi profesorii. Poate fi atât de util să spui: „Trebuie să dau prioritate priorităţilor” sau „Haideţi să găsim o soluţie din care să avem cu toţii de câştigat” şi toată lumea să ştie exact ce înseamnă.

În al treilea rând, fie că se identifică cu Ursul Gub sau cu Sofia Veveriţa, copiii vor găsi o parte din ei înşişi într-unul dintre aceste personaje memorabile. Ca rezultat, aceste poveşti îi vor ajuta pe copii să aplice cele 7 obişnuinţe în propriile lor vieţi.

Pe măsură ce răsfoiţi această carte, veţi observa că fiecare poveste ilustrează câte o obişnuinţă. La sfârşitul fiecărei poveşti veţi găsi o notă către părinţi şi profesori (Colţul părinţilor) care are nişte sugestii despre cum să evidenţiaţi obişnuinţa din acea poveste. Nota include, de asemenea, o listă de întrebări pe care să le puneţi copiilor (De discutat) şi o listă de paşi mici pe care copiii îi pot face pentru a începe să exerseze obişnuinţele (Paşi mărunţi).

La sfârşitul cărţii se găseşte o diagramă a celor 7 obişnuinţe, care arată cum funcţionează acestea împreună.

Să punem umărul la misiunea noastră comună şi nobilă de a ajuta fiecare copil să fie un copil fericit!

Toate cele bune,

Sean Covey

Această lectură este parte din colecția Ap!olodoria a editurii ap! (ACT și Politon), special creată pentru copii și adolescenți. Colecția cuprinde cărți care le vor cultiva atenția, răbdarea, reziliența și capacitatea de a înțelege și gestiona emoțiile, abilități esențiale într-o lume agitată și mereu în schimbare. Prin povești cu sens și exemple concrete, copilul învață cum să facă față provocărilor, cum să comunice eficient și cum să aibă încredere în sine. Astfel, editura ap! își continuă misiunea de a inspira cititorii de toate vârstele, prin povești educative, pline de tâlc. Ap!olodoria: împreună creștem cititori, pagină cu pagină!

