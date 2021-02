Alaptarea la san | Tot ce trebuie sa stii

In viata intrauterina, copilul este hranit prin sangele mamei. Dupa nastere, copilul se hraneste in mod independent, moment in care incep sa fie secretati produsi digestivi in stomac si intestin, dar puterea lor este inca slaba. Treptat, in cursul lunilor urmatoare, sucul gastric si secretiile intestinale incep sa fie suficiente si digestia se poate desfasura in mod normal si cu alte alimente decat laptele mamei.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda alaptarea exclusiva la san in primele 6 luni. Asta inseamna ca bebelusul e bine sa primeasca numai lapte matern. Laptele matern ii ofera toti nutrientii necesari si ajuta copilul sa creasca si sa se dezvolte armonios si sanatos. Dupa primele 6 luni, se recomanda continuarea alaptarii la san cel putin pana la varsta de 12 luni, impreuna cu inceperea alimentelor solide.

Citeste si: Menstruatia dupa nastere – ce trebuie sa stii

Alaptarea – beneficii pentru copil si mama

Beneficiile alaptarii pentru copil

Laptele matern ofera nutritia ideala pentru sugari. Are un amestec aproape perfect de vitamine, proteine ​​si grasimi – tot ce are nevoie bebelusul pentru a creste. In plus, este intr-o forma usor de administrat, nu necesita echipamente de preparare. De asemenea laptele matern este intr-o forma mai usor de digerat decat formula de lapte praf. Laptele matern contine anticorpi care ajuta copilul sa lupte impotriva virusurilor si bacteriilor. Colostrul ofera cantitati mari de imunoglobulina A (IgA), precum si alti cativa anticorpi. Alaptarea reduce riscul de astm sau alergii. In plus, bebelusii care sunt alaptati exclusiv in primele 6 luni, fara formula, au mai putine infectii ale urechii, boli respiratorii si crize de diaree.

Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Citeste si: Somatizarea la copii – de ce si cand apare, ce solutii exista

Sursa foto: pixabay.com