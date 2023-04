Parenting constient (mindful parenting) – recomandari si sfaturi

Iata la ce se refera notiunea de parenting constient, care sunt principiile de baza, beneficii pentru parinti si copii, precum si recomandari in acest sens.

Ce inseamna parenting constient (mindful parenting)?

Mindfulness este constientizarea intentionata, fara judecata, a propriilor ganduri si sentimente. Este vorba despre a fi pe deplin prezent in acest moment si de a accepta lucrurile asa cum sunt, fara sa ne ingrijoram de trecut sau de viitor in mod exagerat. Parenting constient sau Mindful Parenting inseamna aplicarea principiilor mindfulness in educatia parentala. Implica aspecte precum:

constiinta de sine;

auto-reglare pentru a nu reactiona impulsiv;

empatie privind sentimentele copilului;

ascultare activa. Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Sursa foto: Evgeny Atamanenko/ shutterstock.com