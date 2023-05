Tataneasa – beneficii si utilizari

Tataneasa este o planta folosita de sute de ani in medicina traditionala. Iata ce beneficii poate avea tataneasa, utilizari, sub ce forme poate fi gasita si efecte adverse posibile.

Ce este tataneasa?

Tataneasa (Symphytum officinale), numita popular si iarba lui Tatin, este o planta cu proprietati medicinale. Are frunze mari, paroase, flori mici violet, in forma de clopot si radacina maronie-neagra la exterior si alba-galbuie la interior. Este folosita in principal pentru a trata inflamatiile articulare. Radacina de tataneasa contine doua substante chimice numite alantoina si acid rozmarinic. Alantoina stimuleaza cresterea de noi celule ale pielii si ajuta la regenerarea tesuturilor, in timp ce acidul rozmarinic ajuta la ameliorarea durerii si a inflamatiei. Extractele sunt obtinute din radacini si frunze si folosite in unguente, creme, lotiuni si uleiuri. Mai contine si alti compusi, ca taninuri, antioxidanti, proteine si vitamine. Tataneasa este disponibila si sub forma de ceai de tataneasa si tinctura de tataneasa – pentru uz extern. Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Sursa foto: Nick Starichenko/ shutterstock.com