Nasterea in apa – iata ce implica aceasta metoda de nastere, care sunt beneficiile in ceea ce priveste nasterea si travaliul in apa, riscuri posibile asociate si cateva recomandari.

Ce inseamna nastere in apa?

Nasterea in apa inseamna ca cel putin o parte din travaliu, nastere sau ambele sa aiba loc in timp ce femeia se afla intr-o cada cu apa calda. Exista spitale si centre medicale care ofera un astfel de cadru. Se considera ca aceasta metoda de nastere poate ajuta la calmarea durerii si reduce adesea necesitatea unei anestezii. Poate fi vorba de doua variante: femeia poate alege sa stea in cada cu apa in etapa travaliului si sa iasa pentru a naste sau poate sa ramana pentru nastere tot in cada. Desi travaliul in apa poate avea unele beneficii, nasterea in apa este considerata o procedura cu anumite riscuri.

Nasterea in apa poate fi o optiune in urmatoarele cazuri:

atat mama, cat si fatul sunt sanatosi, fara risc de complicatii;

sarcina cu un singur fat;

sarcina la termen – cel putin saptamana 37;

mama nu este purtatoare sau infectata cu HIV, hepatita B sau virusul hepatic C;

mama nu este extrem de supraponderala;

apa nu s-a rupt de mai mult de 18-24 ore, iar lichidul scurs a fost limpede;

ritmul cardiac al bebelusului este in limitele normale.

Beneficii posibile

Statul in apa in timpul travaliului poate reduce durerea si poate fi un moment relaxant. Termenul hidroterapie este uneori folosit pentru a descrie utilizarea apei in timpul travaliului sau nasterii. Travaliul in apa in primele etape – in timp ce colul uterin se dilata si contractiile cresc in frecventa si intensitate, inainte de a impinge copilul afara – poate avea o serie de beneficii. Apa poate reduce durerea din timpul travaliului sau nevoia de anestezie, poate reduce durata travaliului, poate oferi un sentiment de control si poate reduce riscul de rupturi si leziuni perineale.

Foto fr si main: Kai Grim /Shutterstock