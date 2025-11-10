Lăuzia –cum să se îngrijească mămica în perioada de după naștere

11 Noiembrie 2025 publicat în Nastere
Dupa nastere incepe o noua perioada fiziologica care va dura 6-8 saptamani, si anume lauzia. In aceasta etapa se produc noi modificari in organismul femeii:

  • vulva si perineul, mult destinse in timpul nasterii, incep sa-si revina inca din primele zile la normal;
  • micile leziuni de la nivelul vaginului si vulvei se cicatrizeaza si ele in 4-5 zile;
  • uterul incepe sa isi micsoreze volumul si concomitent se reface si colul uterin, care a fost larg deschis in timpul nasterii.

Prima saptamana postpartum

Prima saptamana postpartum este cea mai intensa in ceea ce priveste adaptarea la viata cu bebe si recuperarea. Este foarte posibil sa experimentati dureri vaginale sau la nivelul perineului din urma nasterii (nasterea naturala) si eventualei epiziotomii. Sunt prezente anumite dureri si disconfort la nivel vaginal si in intreaga zona pelvina. Pot exista dureri si la nivelul sanilor, la nivelul mameloanelor sau areolei. In caz de cezariana, mama trebuie sa se recupereze dupa interventie.

La cateva zile dupa nastere, sanii vor deveni plini cu lapte. Acest lucru se va intampla indiferent daca intentionati sa alaptati sau nu – productia initiala de lapte se bazeaza pe declinul nivelului de progesteron dupa eliminarea placentei. Pot aparea unele probleme ca angorjrea sanilor sau pot exista diferite probleme in alaptare si probleme de atasare la san.

Dupa o cezariana este foarte important sa va odihniti cat mai mult posibil, sa pastrati incizia curata si sa nu puneti presiune asupra inciziei. Dupa ce trece efectul anesteziei, e posibil sa experimentati dureri la locul inciziei.

Sangerari postpartum in prima saptamana

Secretia vaginala care apare dupa nastere se numeste lohie. Contine sange si mucoase care au captusit uterul in timpul sarcinii. In prima saptamana e posibil sa experimentati sangerari postpartum, inclusiv eliminarea de cheaguri mari de sange – indiferent daca ati nascut natural sau prin cezariana. Secretia vaginala (numita lohie) nu cotine doar sange, ci si membrana mucoasa care a captusit uterul in timpul sarcinii.

Foto fr si main: Lyutikov 713 /Shutterstock

Ultima actualizare: 10 Noiembrie 2025 @ 09:11

