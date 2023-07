Hormonul anti-Mullerian – cand se testeaza si ce rol are?

Ce este hormonul anti-mullerian (AMH)?

Hormonul anti-mullerian (AMH) joaca un rol cheie in dezvoltarea organelor sexuale ale bebelusului in uter. La aproximativ 8 saptamani de la conceptie, fatul are doua seturi de canale, dintre care unul se poate dezvolta in tractul reproducator masculin si celalalt in tractul reproducator feminin. Daca fatul este genetic masculin, atunci testiculele embrionare vor produce hormonul anti-Müllerian. Acest lucru face ca aceste canale Mülleriene (feminine) sa dispara – de unde si termenul de hormon anti-Müllerian, in timp ce testosteronul produs de testicule face ca acele canale masculine (Wollf) sa supravietuiasca. Canalele Wollf continua sa se dezvolte in diferite parti ale sistemului reproducator masculin. In cazul unui fat de gen feminin canalele Wollf disparar (din cauza lipsei de testosteron) si canalele Mülleriene se dezvolta in componentele sistemului reproducator feminin. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Sursa foto: Mikhaylovskiy/ shutterstock.com