10 Mituri despre infertilitate

Ce este infertilitatea?

Infertilitatea este o problema medicala caracterizata prin imposibilitatea unui cuplu de varsta reproductiva de a obtine si mentine o sarcina, dupa 12 luni de act sexual regulat, neprotejat sau din cauza afectarii capacitatii reproductive a unei persoane. Interventiile in caz de infertilitate pot fi initiate in mai putin de 1 an uneori, pe baza istoricului medical, sexual si reproductiv, a varstei, a constatarilor fizice si a testelor de diagnostic.

Strict vorbind, infertilitatea este definita ca un an de act sexual neprotejat fara conceptie. Cu toate acestea, acest lucru nu inseamna ca femeile de peste 35 de ani si cele cu antecedente de menstruatii neregulate, fibrom, endometrioza, sarcina ectopica sau avort spontan recurent ar trebui sa astepte un an intreg. Dimpotriva, orice persoana care se incadreaza in oricare dintre aceste categorii ar trebui sa solicite ajutor de indata ce decide ca este momentul potrivit pentru a avea un copil. Acest lucru este valabil si pentru barbatii cu antecedente de interventii chirurgicale, infectii sau traumatisme ale organelor genitale.