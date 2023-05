Compania suedeza BabyBjorn este pionierul legaturii parinte-copil, de 50 de ani incoace, prin dezvoltarea diferitelor tipuri de marsupii, potrivite pentru toti bebelusii. Intotdeauna cu atentia pe siguranta si simplitate, BabyBjörn ofera optiuni de purtare a copilului in marsupiu potrivite pentru diverse familii si stiluri de viata. Filosofia din spatele crearii acestora cere ca un produs sa simplifice viata de zi cu zi si sa fie rezistent, ceea ce are ca rezultat marsupii care sunt adesea daruite si folosite de multi bebelusi. Echipa de dezvoltare a produsului include bebelusi, experti medicali si institute independente de testare. Este un proces lung care implica sute de familii care isi ofera parerea si feed-backul referitoare la aceste produse.

„Pretuim increderea pe care parintii din intreaga lume ne-o arata prin folosirea marsupiilor noastre. Ne motiveaza sa gasim noi solutii inovatoare care pot simplifica viata de zi cu zi. Apropierea dintre bebelusi si parinti este esentiala si suntem convinsi ca marsupiile BabyBjorn pot ajuta la intarirea acestei legaturi, si este o onoare sa fac parte din aceasta calatorie.” spune Stina Westerstad, CEO BabyBjörn.

Pentru un bebelus, sentimentul linistitor de a fi aproape de parintele lor creeaza conexiuni si atasamente puternice. Lillemor si Björn Jakobson, fondatorii BabyBjörn, au stiut instictiv acest lucru ca tineri parinti. Cand medicii cu care colaborau la acea vreme au vorbit despre apropierea fizica ca o parte importanta a dezvoltarii copilului, o noua lume s-a deschis in fata lor. In 1973 au dezvoltat, marsupiul Close to Heart. Acest lucru insemna ca isi puteau transporta al patrulea copil in propriul marsupiu. „S-o port pe pieptul meu a fost un sentiment la fel de minunat ca si pasitul pe nori.”, asa descrie Björn Jakobson, fondatorul BabyBjörn.

Fiind sustinatori puternici atat a importantei prezentei tatilor in viata copiilor, cat si a egalitatii in general, Björn si Lillemor au creat reclame cu tatii care schimba scutecele, inca de la inceputul anilor 60. In calitate de designer textil, Lillemor a inteles ca pentru a-i convinge pe barbati sa-si poarte micutii la piept, designul trebuie sa fie atragator pentru ei. Prin urmare, ea a creat modele clasice care se potriveau ambilor parinti. In Suedia, tara de origine BabyBjorn (care a introdus concediul parental pentru ambii parinti in 1973), barbatii au fost usor de convins sa-si poarte copiii.

Procesul de dezvoltare a continuat alaturi de medici pediatrii, iar in 1991 un nou marsupiu, Originalul, a luat lumea cu asalt, fiind folosit de multi parinti, unii dintre ei celebri. Vedete ale sportului, actori si politicieni si apar in reviste glossy din intreaga lume. Pe masura ce conceptul de babywearing a crescut in popularitate in Europa si SUA, gama de marsupii a fost extinsa, avand designuri diferite potrivite pentru orice toate gusturile.

Astazi, colectiile ofera diferite optiuni de transport, cum ar fi transportul cu fata sau spatele spre parinte si transportul pe spatele parintelui, potrivite pentru diferite varste si situatii. Marsupile BabyBjörn: Mini, One, Free/Move si Harmony.