Cele mai importante analize de-a lungul sarcinii explicate de un medic ginecolog

Astăzi, dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică – ginecologie în cadrul spitalului Medicover, ne prezintă care sunt cele mai importante analize medicale pe care o femeie însărcinată trebuie să le efectueze și care este rolul lor.

Testele de sânge

„În primele vizite la medic, viitoarea mămică va fi supusă unui test uzual de sânge. În acest stadiu incipient al sarcinii sunt importante informațiile despre starea de sănătate a mamei pentru a avea un reper despre cum ar putea evolua sarcina și cum o putem ajuta să se dezvolte normal. Este cu adevărat esențială o schemă personalizată de investigații și ecografii bazate pe nevoile fiecărei paciente”, afirmă dr. Ana Chioveanu.

Analizele de sânge vor identifica aspecte precum:

grupa de sânge și factorul Rh. Dacă sângele mamei prezintă un Rh negativ, iar al partenerului este Rh pozitiv, există posibilitatea dezvoltării unori anticorpi care se dovedesc periculoși pentru făt. Acest lucru poate fi prevenit prin administrarea de anticorpi specifici în jurul celei de-a 28-a săptămâni de sarcină.

anemie, un număr scăzut de globule roșii

hepatita B, sifilisul și HIV

imunitate la rubeolă și varicelă

fibroza chistică și atrofia musculară spinală

Testul TORCH

Testarea TORCH este utilizată la identificarea anumitor infecții periculoase pentru fătul în curs de dezvoltare, fiind o analiză foarte importantă în sarcină. TORCH este un acronim al unor infecții incluse în screening:

Toxoplasma. Această infecție este cauzată de un parazit preluat, de obicei, de la pisici. Bebelușii pot face toxoplasmoză congenitală. Dacă nu este tratată, poate provoca orbire, surditate, convulsii și dizabilitate intelectuală.

Rubeolă. Rubeola, numită și rujeola germană, este o infecție virală care se poate transmite cu ușurință de la o persoană la alta prin strănut sau tuse. Rubeola este mai puțin frecventă astăzi, datorită existenței vaccinului împotriva ei. Însă, gravidele cu rubeolă pot transmite virusul copilului lor. Rubeola poate provoca avort spontan sau naștere prematură. De asemenea, poate provoca probleme cu inima, vederea, auzul și dezvoltarea copilului.

Citomegalovirus (CMV). CMV este un tip de virus herpes și este cea mai frecventă infecție congenitală la bebeluși. Mamele se pot infecta cu CMV prin contact sexual sau prin contact cu fluide corporale, cum ar fi saliva de la o persoană care are CMV. CMV poate provoca probleme pe termen lung la bebeluși, inclusiv probleme cu vederea, auzul și dezvoltarea mentală.

Virusul herpes simplex (HSV). Femeile însărcinate se pot infecta cu virusul herpes simplex genital prin contact sexual cu o persoană infectată. De asemenea, pot transmite infecția copilului în curs de dezvoltare în timpul nașterii. HSV la bebeluși poate provoca greutate mică la naștere, avort spontan și naștere prematură. De asemenea, poate provoca răni care afectează pielea, ochii și gura, precum și leziuni ale creierului și ale organelor.

Aceste infecții pot cauza probleme grave în timpul sarcinii, de aceea este esențială detectarea lor cât mai timpurie, astfel încât să poată fi tratate, dacă tratamentul este posibil.

Morfologiile fetale

Investigațiile amănunțite contribuie la prevenirea eventualelor complicații, oferind informații esențiale despre evoluția sarcinii. Morfologia fetală indică eventualele malformații ale fătului, precum malformații ale capului, ale feței, lipsa unor membre, defecte cardiace, defecte renale sau, și mai grav, existența mai multor defecte structurale care se pot grupa descriind un sindrom plurimalformativ.

Scanarea morfologică este o scanare cu ultrasunete care examinează multe zone diferite ale fătului, dar și din jurul său: cap și creier, coloana vertebrală, perete abdominal, inima, stomac, rinichi și vezica urinară, brațe, picioare, placentă, cordon ombilical, lichid amniotic.

„De asemenea, în cursul ecografiei, se evaluează dimensiunea, maturitatea și poziția placentei față de colul uterin. În cazul unei operații de cezariană anterioare se evaluează integralitatea cicatricei uterului și se observă dacă placenta care acoperă peretele frontal al uterului nu s-a unit cu cicatricea. Aceasta este o informație esențială pentru monitorizarea sarcinii de către medicul ginecolog la pregătirea planului de naștere”, adaugă dr. Chioveanu.

Sarcina reprezintă una dintre cele mai frumoase, dar dificile perioade din viața unei femei. Urmărirea în de-aproape a evoluției sale este primordială în vederea conceperii unui copil sănătos, aflat în afara oricărui pericol.

„Având întotdeauna ca scop atingerea celor mai bune rezultate, mă dedic întru-totul fiecărei paciente oferind servicii complete de obstretică ginecologie. Pun preț pe o comunicare eficientă, respectuoasă și transparentă între medic și pacient, înțelegerea termenilor medicali de către pacient fiind o prioritate pentru mine”, adaugă dr. Chioveanu.

* Dr. Ana Chioveanu este alături de viitoarele mămici prin competențele avute, experiența dobândită și mai ales prin empatia deosebită pentru pacientele sale. Este membru al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, membru al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, membru al The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology și membru al European Society of Human Reproduction and Embryology. Pentru consultații, dr. Chioveanu activează în următoarele 3 clinci: Spitalul Medicover, Clinica Medicover Piper și Fetal Care.

Foto fr si main: Andrey_Popov /Shutterstock