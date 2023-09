Pentru a maximiza șansele de concepție este esențial să determini cu exactitate când are loc ovulația. Testele de ovulație pot fi instrumente valoroase în acest proces. Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie în cadrul spitalului Medicover, ne explică beneficiile testelor de ovulație și te ghidează pas cu pas spre cum să le folosești eficient pentru planificarea cu succes a sarcinii.

Înțelegerea ovulației

Ovulația are loc de obicei la jumătatea ciclului menstrual al unei femei, de obicei în jurul zilei 14 într-un ciclu de 28 de zile. Cu toate acestea, acest lucru poate varia de la o femeie la alta, iar ciclurile pot varia de la 21 la 35 de zile sau mai mult. Ovulația este declanșată de o creștere a hormonului luteinizant (LH), care determină eliberarea unui ovul matur din ovar. Această creștere a hormonului are loc de obicei cu aproximativ 24 până la 48 de ore înainte de apariția ovulației.

Cum funcționează testele de ovulație

Testele de ovulație detectează prezența LH în urina unei femei. Prin monitorizarea nivelurilor de hormon luteinizant aceste teste pot prezice când este probabil să aibă loc ovulația. Când testul indică un rezultat pozitiv, înseamnă că a fost detectată creșterea LH, indicând că ovulația este iminentă.

Utilizarea eficientă a testelor de ovulație

Începe testarea la momentul potrivit:

,,Pentru a utiliza testele de ovulație în mod eficient, este crucial să începi testarea la momentul potrivit din ciclul menstrual. Aceasta este de obicei cu câteva zile înainte de data estimată a ovulației. Dacă ai un ciclu obișnuit de 28 de zile, poți începe testarea în jurul zilei 10. Cu toate acestea, dacă ciclul menstrual este neregulat, poate fi necesar să începi testarea mai devreme sau să utilizezi metode suplimentare, cum ar fi monitorizarea temperaturii bazale a corpului sau să urmărești modificările secreției vaginale, pentru a identifica mai corect fereastra fertilă”, explică dr. Ana Chioveanu.

Urmează instrucțiunile:

Citește cu atenție și urmează instrucțiunile furnizate împreună cu trusa de testare a ovulației. Fiecare marcă poate avea proceduri de testare ușor diferite. În general, va trebui să colectezi o probă de urină într-un recipient curat și apoi să utilizezi picurătorul furnizat pentru a plasa câteva picături de urină pe banda de testare sau într-o casetă de testare.

Alege formatul corect de test:

Testele de ovulație sunt disponibile în diferite formate, inclusiv benzi de testare, casete și teste digitale. Benzile de testare sunt de obicei mai accesibile, în timp ce testele digitale oferă rezultate ușor de citit. Alege formatul care se potrivește preferințelor și bugetului tău.

Testarea la momentul potrivit al zilei:

Este recomandabil să testezi ovulația cu teste de ovulație între dimineața târziu și după-amiaza devreme. Acest interval de timp este ideal deoarece nivelurile de LH sunt în general cele mai ridicate în această perioadă.

Interpretarea rezultatelor:

După timpul alocat menționat în instrucțiuni se verifică rezultatele testului. ,,Un rezultat pozitiv indică prezența creșterii LH, sugerând că ovulația este probabil să apară în următoarele zile. Acesta este momentul optim pentru actul sexual pentru a-ți maximiza șansele de a rămâne însărcinată. Un rezultat negativ înseamnă că creșterea LH nu a fost încă detectată și ar trebui continuată testarea zilnică până când se ajunge la un rezultat pozitiv sau începe menstruația”, adaugă dr. Ana Chioveanu.

* Dr. Ana Chioveanu este membru al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, membru al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, membru al The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology și membru al European Society of Human Reproduction and Embryology. Are competențe în medicina materno-fetală, histeroscopie și colposcopie.

Pentru consultații dr. Chioveanu activează în urmatoarele 2 clinci: Spitalul Medicover și Femme Boutique Medical. Mai multe informații pe www.drchioveanu.ro.

Foto fr si main: 9dream studio /Shutterstock