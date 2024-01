Nașterea prematură poate prezenta numeroase provocări medicale, de dezvoltare și emoționale atât pentru copil, cât și pentru părinții lor. Bebelușul are nevoie să crească și să se dezvolte în uter până la 40 de săptămâni.

În acest articol, Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie în cadrul spitalului Sanador, ne explică semnele, simptomele, cauzele și factorii de risc dar și strategiile de gestionare a contracțiilor premature.

„Există mai multe semne care pot fi un semnal de alarmă și pe care viitoarele mămici este bine să le ia în considerare. Aceste semne includ contractii regulate, care apar la intervale regulate, cum ar fi la fiecare 10 minute sau mai frecvent, dureri persistente de spate, o durere surdă constantă sau intermitentă în partea inferioară a spatelui, care poate radia către abdomen sau crampele abdominale: crampe intense sau frecvente în abdomenul inferior sau regiunea pelviană”, continuă Dr. Ana Chioveanu.

Ai vreun risc de contracții premature sau naștere prematură?

Deși cauzele precise ale contracțiilor premature nu sunt întotdeauna clare, mai mulți factori pot contribui la apariția acestora. Acestea includ:

1. Infecții: Infecțiile tractului urinar sau infecțiile vaginale pot declanșa contracții premature.

2. Anomalii uterine: Anumite anomalii structurale ale uterului pot creste riscul de contractii premature.

3. Nașterea prematură anterioară: Femeile care au născut înainte prematur au un risc mai mare de a experimenta contracții premature în sarcinile ulterioare.

4. Sarcini multiple: Femeile care poartă gemeni, tripleți sau mai mulți sunt mai susceptibile de a experimenta contracții premature.

5. Condiții de sănătate maternă: Afecțiunile cronice, cum ar fi hipertensiunea arterială, diabetul și bolile de rinichi pot crește riscul de contracții premature.

Poți să reduci sau să previi riscul de travaliu sau naștere înainte de termen?

„Dacă sunt detectate contracții premature, asistența medicală promptă este crucială. Strategiile de gestionare a acestor contracții sunt diferite, în funcție de gravitatea lor, dar pot include repaous pacientei la pat, pentru reducerea stresului asupra uterului până la termenul nașterii si tratamentul medicamnetos, ce poate fi prescris pentru a relaxa mușchii uterini și pentru a întârzia travaliul prematur”, ne explică dr. Ana Chioveanu.

Alte strategii de gestionarea a contracțiilor premature sunt:

1. Administrarea de steroizi: Corticosteroizii pot fi administrati mamei pentru a accelera dezvoltarea plămânilor bebelușului si pentru a reduce riscul de probleme respiratorii.

2. Cerclaj cervical: În anumite cazuri, poate fi efectuată o procedură chirurgicală numită cerclaj cervical pentru a întări colul uterin și a preveni contracțiile premature.

3. Modificări ale stilului de viață: Femeile însărcinate trebuie să mențină un stil de viață sănătos, inclusiv o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate (așa cum este recomandat de furnizorul de asistență medicală) și o hidratare adecvată.

4. Îngrijire prenatală: controalele prenatale regulate sunt vitale pentru monitorizarea evoluției sarcinii, identificarea oricăror factori de risc și abordarea promptă a posibilelor probleme.

Recunoașterea precoce a semnelor, împreună cu intervenția medicală în timp util, poate ajuta la gestionarea travaliului prematur și la îmbunătățirea rezultatelor. Femeile însărcinate ar trebui să mențină o comunicare deschisă cu medicul care le urmărește sarcina, să meargă la vizitele prenatale regulate și să fie vigilente cu privire la orice schimbare ce are loc în corpul lor.

* Dr. Ana Chioveanu este membru al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, membru al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, membru al The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. Are competențe în medicina materno-fetală, histeroscopie și colposcopie. Pentru consultații dr. Chioveanu activează în urmatoarele clinci: Centrul Medical Sanador, Clinica Medicover Pipera și Femme Boutique Medical. Mai multe informatii pe www.drchioveanu.ro

Foto fr si main: Ground Picture /Shutterstock