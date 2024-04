În acest articol, Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrica-ginecologie in cadrul spitalului Sanador, detaliază schimbările majore la care viitoarele mame ar trebui să se aștepte pe parcursul sarcinii dar și cum pot gestiona aceste schimbări pentru a susține creșterea și dezvoltarea bebelușului lor.

Respirație dificilă și nas congestionat aparent fără motiv?

În timpul sarcinii, volumul sanguin al unei femei crește pentru a sprijini fătul în creștere și pentru a satisface nevoile în schimbare ale organismului. Volumul de sânge extins poate duce la vase de sânge proeminente în diferite părți ale corpului, inclusiv în căile nazale. Fluxul sanguin crescut poate provoca umflarea țesuturilor nazale, ceea ce duce la congestie și dificultăți de respirație pe nas.

Utilizează ser fiziologic sau picături cu apă de mare pentru a ajuta la respirație. De asemenea, poți să bei ceaiuri calde și să dormi cu capul ridicat pe o pernă pentru o respirație mai ușoară.

Schimbarea alimentației este un must!

Chiar dacă înainte de a rămâne însărcinată stilul tău de viață nu îți permitea să acorzi o atenție deosebită alimentației, perioada sarcinii aduce shimbări majore. Renunțatul la mesele rapide de peste zi sau la soluțiile de moment precum fast food sau alimente semipreparate poate fi dificil, dar este un pas esențial pentru o sarcină sănătoasă.

„În timpul sarcinii, este important să se consume o dietă bine echilibrată, care să includă o varietate de grupe de alimente. Viitoarea mamă ar trebui să includă: fructe și legume - acestea sunt bogate în vitamine, minerale și fibre și asigură un aport divers de nutrienți. Cereale integrale, paste și orez - acestea sunt surse excelente de carbohidrați complecși, oferind energie susținută. De asemenea Proteinele slabe precum carnea de pasăre, peștele lactatele sau leguminoasele sunt elementele de bază ale creșterii și dezvoltării fetale”, explică dr. Ana Chioveanu

Linea negra sau piele închisă la culoare – ce se întâmplă?

Multe femei observă o linie întunecată numită linea nigra care apare pe abdomen în timpul sarcinii. Această linie verticală merge de la buric până la osul pubian și este cauzată de modificările hormonale care stimulează producția crescută de melanină. În plus, femeile însărcinate pot prezenta întunecarea pielii în alte zone, cum ar fi fața (cunoscută sub numele de melasma sau „mască a sarcinii”) sau în jurul mameloanelor. Aceste modificări ale pielii sunt temporare și tind să se estompeze după naștere.

Renunță la consumul de tutun, alcool și substanțe interzise

Unul dintre cei mai importanți pași către asigurarea unei sarcini sănătoase este să spui nu substanțelor nocive precum tutunul, alcoolul, substanțele interzise sau medicamentele.

Tutunul, sub orice formă, conține numeroase substanțe chimice nocive, inclusiv nicotină, monoxid de carbon și gudron. Atunci când sunt consumate în timpul sarcinii, aceste substanțe pot traversa placenta și pot afecta fătul în curs de dezvoltare.

„Alcoolul trece prin placentă și intră în sângele copilului. Acest lucru poate duce la o serie de probleme fizice, comportamentale și cognitive cunoscute sub numele de tulburări ale spectrului alcoolului fetal și pot cauza dizabilități pe tot parcursul vieții, inclusiv dificultăți de învățare, întârzieri de dezvoltare, anomalii faciale și probleme de creștere. Dacă nu vorbim direct de substanțele interzise precum drogurile, mama trebuie să fie atentă la orice medicament administrat și să nu consume pastile sau alte medicamente care nu sunt prescrise de către medic” , continuă dr. Ana Chioveanu.

Sarcina este o perioadă ce aduce multe provocări, deși poate fi cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Schimbările ce apar în corpul tău, precum și schimbările stilului de viață nu sunt ușoare, dar sunt benefice atât pentru mamă cât și pentru copilul care se dezvoltă.

* Dr. Ana Chioveanu este membru al Societatii de Obstetrica si Ginecologie din Romania, membru al Societatii Romane de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie, membru al The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. Are competente in medicina materno-fetala, histeroscopie si colposcopie. Mai multe informatii pe www.drchioveanu.ro

Foto fr si main: Natalia Deriabina /Shutterstock