Concediu de paternitate – importanta si tipuri

Angajatorul are obligatia sa le acorde angajatilor (barbati sau femei), la cererea lor, concediu parental pana in ziua in care copilul implineste 2 ani. In cazul in care copilul este incadrat cu grad de handicap se acorda concediu parental pana cand copilul va implini varsta de 3 ani. Durata minima a concediului parental trebuie sa fie de o luna.

Concediul de paternitate este extrem de important, deoarece sustine conexiunea tata-copil si relatiile familiale. De asemenea, subliniaza rolul pentru care trebuie sa il aiba acesta alaturi de mama in cresterea si ingrijirea copilului. Incurajeaza conexiunea si comunicarea dintre parteneri, are un impact benefic major asupra dezvoltarii copilului, deoarece tatal este implicat mai mult in ingrijirea lui.

Concediul de paternitate poate fi de doua tipuri:

concediul paternal de scurta durata;

concediul de crestere a copilului.

Concediul paternal

Concediul paternal este concediul de scurta durata acordat proaspetilor tatici. Se acorda atat tatilor naturali, cat si celor adoptivi. Acest concediu are durata de 5 zile lucratoare, insa poate fi extins cu inca 10 zile in conditia in care tatal urmeaza un curs de puericultura. In baza legii care reglementeza acest concediu, Legea 210/1999, un proaspat tatic va beneficia de cele 5 zile libere in primele 8 saptamani de la nasterea copilului. Daca tatal urmeaza un curs de puericultura si obtine atestatul, va mai primi alte 10 zile de concediu.

Conform acestei legi, art. 4, paragraful 2, aceasta majorare se poate acorda o singura data, indiferent de numarul copiilor. Scopul este de a sustine participarea tatalui la ingrijirea copilului in prima etapa a vietii. Acest concediu este acordat la cerere in primele 8 saptamani de la nasterea copilului.

