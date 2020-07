Frica de dentist la copii este foarte comuna si deseori poate duce la amanarea consultatiilor sau tratamentelor dentare. In plus, ideea in sine de a merge la dentist, precum si experienta din cabinetul stomatologic pot fi foarte stresante pentru copii. Care sunt cauzele fricii de dentist la copii, cum o putem preveni si gestiona, atunci cand cei mici se confrunta deja cu ea.