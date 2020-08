Importanta pestelui in alimentatia copiilor

Adaugarea de peste in dieta copilului este o modalitate excelenta de a-i asigura nutrienti importanti. Pestele in general tinde sa fie o buna sursa de proteine, acizi grasi Omega-3, iod, calciu si seleniu. Acesti nutrienti, inclusiv Omega-3, sunt importanti pentru sanatatea inimii si, de asemenea, pentru sustinerea dezvoltarii sanatoase a bebelusului in timpul sarcinii si nu numai. In timpul sarcinii, acizii grasi Omega-3 sunt in plus importanti pentru dezvoltarea sistemului nervos central al bebelusului.

Pestele – sursa importanta de proteine, vitamine si minerale

Pestele este bogat in proteine, nutrientul de care organismul are nevoie pentru a-si construi muschi si oase sanatoase si puternice. Proteinele sunt necesare pentru fiecare tesut din corp si sunt un nutrient vital pentru o dezvoltare sanatoasa. In afara de proteine, pestele este, de asemenea, bogat in mai multe vitamine si minerale esentiale. Toti pestii sunt bogati in seleniu, iod si zinc. Seleniul este un puternic antioxidant care ajuta la protejarea organismului de toxine si poate juca un rol in prevenirea cancerului. Iodul este esential pentru un metabolism sanatos, iar zincul ajuta la stimularea sistemului imunitar si la combaterea tusei si racelilor. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: Pixabay.com