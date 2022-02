Strabismul la copii – cauze, simptome, tratament

Ce este strabismul?

Strabismul este una dintre cele mai frecvente afectiuni oculare la copii. Apare atunci cand ochii nu sunt aliniati corespunzator. Unul sau ambii ochi ai copilului pot fi orientati spre interior (esotropie), spre exterior (exotropie), in sus (hipertropie) sau in jos (hipotropie).

Copilul poate sa se fi nascut cu strabism sau poate dobandi problema mai tarziu in viata. Se poate dezvolta si ca urmare a unui accident sau a unei alte probleme de sanatate. La unii copii, strabismul este intermitent, in timp ce la altii este intotdeauna prezent. Ambliopia legata de strabism apare atunci cand vederea nu se dezvolta normal in timpul copilariei, deoarece ochii nu sunt aliniati corespunzator. Vezi aici mai multe despre ambliopia la copii.

In conditii normale, muschii ce controleaza miscarea ochilor lucreaza impreuna si indreapta ambii ochi in aceeasi directie. Pacientii cu strabism au probleme in ceea ce priveste controlul miscarii ochilor si nu pot pastra alinierea oculara normala.

Foto: pexels.com