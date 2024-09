Rutinele la copii le ofera acestora predictibilitate, siguranta si sentimentul de control, mai ales la varste mici, cand creierul lor este in plina dezvoltare. De ce este importanta structurarea programului la copii, cum ii ajuta si cum introducem rutine in programul lor?

Ce sunt rutinele?

O rutina este un tipar dupa care au loc activitatile – mereu in aceeasi ordine, la aproximativ aceleasi ore sau perioade a zilei.

Fiecare dintre noi are anumite rutine zilnice sau ocazionale, adica o serie de comportamente pe care le repetam aproape in fiecare zi. Rutinele sunt activitati care au loc zilnic in aproape aceeasi maniera si la aproximativ aceeasi ora din zi. De exemplu, faptul ca bem cafeaua de dimineata intr-un anumit context sau ca seara avem o serie de actiuni pe care le facem de fiecare data inainte de somn.

Si bebelusii si copiii mai mari au nevoie de rutine zilnice. Acestea joaca un rol important in cadrul dezvoltarii lor. In primii ani de viata, dezvoltarea lor cognitiva, emotionala si sociala este foarte intensa. Iar uneori toate evenimentele unei zile pot deveni coplesitoare, daca cei mici nu au o insiruire predictibila a activitatilor dintr-o zi.

Rutinele la copii – importanta si beneficii

In literatura privind dezvoltarea copiilor se vorbeste despre o serie de beneficii pe care rutinele le aduc celor mici. Pe de alta parte, fiecare copil este diferit. Astfel ca unii copii au mai multa nevoie de rutine decat altii, la fel cum si unora le place o mai mare structurare a programului decat altor copii.

Foto fr si main: Evgeny Atamanenko /Shutterstock