Gadgeturi, jucarii, desene animate - mintea copilului este în permanență ocupată să absoarbă informațiile care îi sunt livrate zilnic prin diferite mijloace. Un studiu al Universității din Washington a arătat că există o legătură între timpul petrecut în fața televizorului și deficitul de atenție, iar o cercetare a Universității din California a scos în evidență faptul că acei copii care folosesc tehnologia au o gândire mai puțin contemplativă.

Pentru copiii care merg la școală este un lucru obișnuit să nu reușească să își păstreze concentrarea pe o perioadă îndelungată. Fie că se străduiesc să fie atenți la ore, fie că se chinuie să-și rezolve temele, problemele de concentrare pot avea un impact puternic asupra performanțelor elevilor.

Există mai multe motive pentru care copiii se chinuie să se concentreze la școală: de la lipsa de înțelegere până la problemele organizatorice. Vestea bună este că cei mici își pot îmbunătăți abilitățile de concentrare, dacă primesc ajutor la timp.

Iată câteva trucuri care îți pot fi de folos pentru a-ți ajuta copilul să se concentreze mai bine la școală.

1. Învață-l să nu facă mai multe lucruri deodată

Pentru mulți elevi, multitaskingul nu este cel mai bun aliat. Saltul între sarcini îi face să-și piardă concentrarea și să eșueze în a duce la bun sfârșit ce au de făcut. Așadar, este important să îl înveți pe cel mic să nu facă mai multe lucruri deodată. Astfel, el se va putea concentra mai bine pe ce are de făcut, în loc să se gândească la mai multe lucruri simultan.

2. Realizează o listă de obiective

Uneori, problema nu este că elevii nu se pot concentra, ci că nu știu asupra a ce anume să-și îndrepte atenția. Drept urmare, este recomandat ca, înainte ca cel mic să înceapă sesiunea de studiu sau orice sarcină are de îndeplinit, să realizezi o listă de obiective, astfel încât să îi dai copilului câteva direcții pe care să le urmeze. Astfel, odată ce el se așază la masa de lucru, este important să știe că are de rezolvat, de exemplu, exercițiile de pe o anumite pagină. Odată ce termină de făcut acest lucru este indicat să ia o pauză, pentru a-și relaxa creierul, înainte de a se apuca de următoarea temă.

3. Creează un spațiu de lucru organizat

Un spațiu de lucru dezorganizat poate fi o cauza majoră de distragere a atenției copilului. Din acest motiv este important să te asiguri că cel mic are un spațiu de lucru special creat pentru a-și desfășura activitatea - cum ar fi un birou sau o masă. Acesta ar trebui să fie ordonat și să cuprindă doar lucrurile de care are nevoie pentru a rezolva sarcinile ce i-au fost atribuite: manualul, caietele, stilourile și creioanele sau alte rechizite de care are nevoie pentru a-și face temele.

4. Învață-l să facă față factorilor care îi distrag atenția

Este greu să înlături toți factorii care îi pot distrage atenția copilului, mai ales că la orele de curs nu vei fi în preajma lui, de aceea este indicat să îl ajuți pe cel mic să facă față acestor lucruri. Învață-l, așadar, cum să își recapete rapid concentrarea, când apar elemente care îi pot distrage atenția de la ceea ce face. Totodată, este important ca atunci când copilul are probleme în a se concentra să-l încurajezi să ia o pauză de la ceea ce lucrează. La orele de curs, acest lucru ar putea însemna să închidă ochii preț de câteva secunde și să tragă profund aer în piept.

5. Setează un orar de odihnă

O minte bine odihnită este o minte concentrată. Ajută-l pe copilul tău să urmeze o rutină de somn, astfel încât să se culce și să se trezească la ore decente. Un somn odihnitor îi va da copilului șansa de a absorbi, cu mai multă ușurință, informațiile din timpul zilei și să se reîncarce pentru ziua următoare.

