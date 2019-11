Când vine vorba despre protejarea copiilor nu există cazul de compromisuri. Dacă mașina este un mijloc de transport des folosit, atunci merită să investești într-un scaun auto pentru copii, mai ales dacă familia se mărește. O asemenea achiziție este nu doar eficientă, ci și practică. Pe lângă faptul că nu sunt eforturi financiare mari, este vorba despre a-l învăța pe copil, încă din primii ani de viață, cât de important este să aibă grijă de el. Așadar, fără alte introduceri, găsești mai jos câteva modele de scaune auto copii ca să ai câteva dintre care să alegi.

Scaun auto 4 în 1

Acest scaun auto pentru copii este potrivit pentru micuții cu greutate cuprinsă între 0-36 kilograme. De la brandul Chipolino, acesta este foarte sigur. Are o centură care se reglează în înălțime, sistem de prindere în 5 puncte și burete pentru umeri și încheieturile picioarelor. Copilul se va simți foarte confortabil pentru că are inserții moi adiționale, spătarul reglându-se în trei poziții. Culoarea este una tare simpatică.

Scaun auto reglabil

Acest scaun auto pentru copii suportă până la 36 de kilograme, fiind potrivit pentru montarea cu fața spre direcția de mers. Se instalează rapid, are spătar și șezut spațioase, are centuri reglabile și spătarul se poate detașa, lucru care permite să fie transformat în înălțător auto. Centura de siguranță are protecții pentru umeri și este în cinci puncte - se poate elimina dacă se dorește folosirea celei de la mașină - dispune și de cotiere ergonomice. Cu siguranță o opțiune foarte bună pentru că are tapițeria detașabilă pentru spălare.

Scaun auto Frozen

Eh, dacă nu știi cum să îi convingi pe cei mici să stea așezați cuminți în scaunul auto pentru copii, atunci ar trebui să știi că există unele personalizate. Noi am găsit unul cu Frozen, cu personajele preferate din această animație. Este un scaun auto ergonomic și adaptabil cu centură de siguranță ajustabilă în sistem de prindere în 5 puncte și tetiera ajustabilă în 6 poziții. Este perfect pentru năzdrăvanii în creștere.

Scaun auto cu prelată

Sau mai degrabă un coșuleț auto pentru copiii mai micuți. Este recomandat pentru grupa 0+, adică bebelușilor începând de la naștere și până la 15 luni aproximativ. Are husă de scaun detașabilă, sistem de centuri în cinci, posibilitate de fixare numai cu spatele - cu isofix sau fără. În pachet se va găsi și o husă de ploaie, plus o pernuță reductor pentru nou-născut și pernuțe pentru umeri și burtică. Doar ca să îi fie bine celui drag.

Scaun auto rotativ

Acest scaun auto este rotativ - se poate utiliza până la vârstă de 12 luni, asigurând atât protecție cât și confort în transportul bebelușilor. Dispune de instalare prin conectori Isofix, are sistem de protecție laterală și sistem de rotație a scaunului pentru schimbarea poziției în funcție de dorințe după direcția de mers. Este pe negru, are un design discret și place.

Scaun auto Isofix

Recunoaștem că inițial am fost tentați să alegem acest scaun auto pentru copii tocmai pentru că are un colorit fain. Dar ne-au convins mai degrabă dotările tehnice - suportă între 15-36 de kilograme și are două funcții - poate fi scaun auto cu spătar sau înălțător auto. Este prevăzut cu sistem de conectori ISOFAST ce asigura o fixare bună prin securizare. Pereții laterali sunt reglabili și întăriți cu aluminiu, protecție specială pentru zona cervicală și a capului, tetieră reglabilă în 11 poziții.

