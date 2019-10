Gecile pentru copii sunt foarte simpatice, tocmai pentru că sunt în dimensiunea aia micuță care le conferă un farmec aparte. Poate că este ceva mai dificil să îi convingi pe cei mici să poarte ceea ce alegi tu pentru ei, dar este clar că opțiunile sunt extrem de variate și că sunt șanse destul de mici să mustăcească. Așadar, fără alte introduceri, îți prezentăm mai jos modele variate de jachete pentru fetițe și pentru băieți.

Geci pentru fetițe

Geacă mov pentru copii

O gecuță frumos colorată cu un design simplu și care promite să țină de cald micuților. Se poate alege mărimea potrivită celor între o lună și până la 24 de luni - jacheta protejează în zilele reci și îl lasă pe bebeluș să arate foarte frumos. Este pentru fetițe, având un imprimeu vesel cu pisicuță. Se închide simplu cu fermoar.

O poți comanda aici

Geacă Hello Kitty

Fetițele pot fi fashion și fără să fie necesare accesorii moderne și pretențioase. O geacă roz pentru fetițe este perfectă pentru ca cele mici să se bucure de o plimbare. Aceasta este pe roz cu logo vizibil pe stânga. Are și un design modern pentru că are cusături ornamentale pe orizontală, este cu glugă și are buzunare laterale.

O poți comanda aici

Geacă impermeabilă pentru copii

De la Trespass am ales din seria de geci pentru copii una pentru sezonul toamnă iarnă. Potrivită atât pentru băieți, cât și pentru fete, aceasta este în stil casual și are model abstract pe fundal negru. Croiala este regular fit cu guler înalt, având și buzunare frontale plus unul pe mânecă. Ca detalii se remarcă o bandă elastică pe interior care nu lasă zăpadă să pătrundă, are cusături izolante, șnur la terminații, glugă detașabilă și manșete ajustabile.

O poți comanda aici

Geci cu aspect sidefat pentru copii

O geacă foarte cool pentru fetițe, într-un vișiniu strălucitor pentru sezonul de toamnă. Din colecția Mayoral, aceasta are model izolat confecționat din material neted și cu căptușeală. Are mânecile finisate cu manșetă și buzunare oblice, glugă detașabilă și gulerul ridicat supradimensionat.

O poți comanda aici

Geci pentru băieți

Geacă army pentru băieți

De la Mango Kids am ales din multele geci pentru copii una mai interesantă, care cu siguranță că îl va impresiona pe prichindelul care este pasionat de ideea de armată, de militari. Este un model pufos cu glugă și este izolat cu material matlasat, având terminații cu manșete. Buzunarele sunt oblice, iar închiderea se face cu fermoar.

O poți comanda aici

Geacă în dungi

Multicoloră și în dungi orizontale, aceasta este perfectă pentru băieții cărora le plac să fie fashion. Cu vatelină este foarte călduroasă, are croială regular fit și este confecționată din material sintetic. Se închide cu fermoar, are brandul Tuc Tuc vizibil pe piept. Celui mic îi rămâne doar să fie cu energie pentru joacă.

O poți vedea aici

Geacă pentru băieți în culori metalice

Că alegi un castaniu, un verde, portocaliu sau bleumarin, această geacă foarte șmecheră îl va bucura pe cel mic până peste măsură! Manșetele de pe mâneci și de la jachetă sunt în contrast cu geaca, modelul este izolat cu căptușeală și are glugă. Fermoarul este ascuns și acoperit, iar închiderea se face cu cleme. Mai dispune de benzi și detalii decorative.

O poți comanda aici

Foto fr si main: By Sergey Ryzhov /Shutterstock