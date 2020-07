Un cărucior este unul dintre cele mai importante obiecte de care copilul va avea nevoie încă din primele luni de viață, iar alegerea unui astfel de produs poate fi o activitate stresantă pentru părinți.

Căruciorul este un produs a cărui funcționalitate este de lungă durată. De obicei, copiii sunt transportați în cărucior până la vârsta de 3-4 ani, când învață să meargă foarte bine pe cont propriu. Însă sunt cazuri când părinții folosesc căruciorul și când copii sunt mai mari ( 5-6 ani), pentru parcurgerea distanțelor lungi.

Astfel, când vine vorba despre carucioare copii, ofertele sunt extrem de variate, iar achiziționarea acestora poate crea confuzie. De aceea, îți prezentăm câteva criterii de care să ții cont pentru ca alegerea căruciorului potrivit pentru copilul tău să nu fie o povară:

Multifuncționalitatea produsului

Un cărucior pentru copii poate îndeplini mai multe funcții extrem de utile și se găsește în mai multe versiuni. Există versiunea pentru nou-născuți. Acest tip de produs poate fi folosit în primele șase luni de viață, deoarece spătarul este reglat în poziție orizontală.

Cărucioarele 3 în 1 sunt formate din landou, o parte sport și scoica. Astfel, datorită landoului, vei putea folosi căruciorul încă din primele luni de viață ale copilului, când el nu își poate susține propria greutate și are nevoie să stea în poziție orizontală pentru a putea respira corespunzător și ca să i se dezvolte corect coloana vertebrală. Landoul este folosit, de regulă, în primele șase luni de viață. Totodată, partea sport a căruciorului poate fi utilizată atunci când copilul este suficient de mare (după șase luni) și preferă să stea în poziția șezut. În plus, scoica este utilă atunci când vrei să călătorești cu mașina și poate fi folosită până când copilul împlinește un an.

Pe de altă parte, există și varianta de cărucioare 2 în 1. Acestea pot fi folosite cu landou în primele luni de viață ale copilului, după care se poate transforma într-un model sport.

Majoritatea cărucioarelor folosesc același cadru pentru landou și partea sport, așadar nu trebuie să achiziționezi mai multe produse.

Totodată, dacă alegi un cărucior cu scoică, este important să ții cont de notele obținute la testele ADAC, care verifică siguranța scaunelor auto în trafic.

Greutatea, dimensiunea și rezistența produsului

Când alegi un cărucior pentru copil este important să ții cont de zona în care locuiești și de stilul de viață al familiei. Dacă ai un stil de viață activ și nu vrei să te desparți de copilul tău atunci când mergi la plimbare pe străzi neasfaltate sau cu multe borduri, când faci shopping în mall, când faci jogging sau când circuli cu transportul în comun, atunci trebuie să alegi un cărucior rezistent. În acest sens, este bine să verifici cu atenție cadrul din care este fabricat și roțile, astfel încât să faci cea mai bună alegere.

De asemenea, greutatea produsului este un alt criteriu de care ar fi bine să ții cont: cele care au cadre din aluminiu sunt mai ușoare, iar cele din oțel inoxidabil sunt mai grele. Cât despre dimensiunea cărucioarelor, este important să alegi un produs care să se plieze facil și ultra-compact, mai ales dacă nu ai loc de depozitare acasă ori obișnuiești să călătorești mult cu mașina. Astfel, un cărucior care încape în portbagajul mașinii și în liftul blocului în care locuiești ar putea fi alegerea potrivită pentru familia ta.

Funcțiile relevante ale produsului

Confortul copilului primează în alegerea unui cărucior, însă este important să ții cont și de alte funcții pe care acest produs le poate avea și care pot fi foarte utile pentru un părinte. Astfel, este indicat să alegi un cărucior cu mâner reglabil pe înălțime, cu un scaun reversibil și ajustabil, cu un coș pentru cumpărături, suport pentru biberon, sistem de ventilație și capotină extensibilă. Fiecare dintre aceste detalii contribuie la confortul copilului, dar și al părinților.

Căruciorul pentru copil trebuie să fie ușor de manevrat pentru părinți și să ofere siguranță și confort celui mic. De aceea, atunci când achiziționezi un astfel de produs trebuie să acorzi atenție și detaliilor care par nesemnificative la prima vedere.

Sursă foto: YanLev/ Shutterstock