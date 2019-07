Femeile insarcinate resimt mai acut caldura excesiva, deoarece sunt mai sensibile la conditiile de mediu din cauza modificarilor hormonale si metabolice prin care trec. In plus, pe masura ce creste in burtica mamei, bebelusul genereaza caldura, spun medicii.

Riscuri provocate de caldura excesiva

Cu cat un calculator sarcina iti indica faptul ca se apropie momentul nasterii, cu atat exista un risc mai mare de supraincalzire. Hipertermia este un fenomen destul de frecvent in ultimul trimestru de sarcina, favorizat de metabolismul suprasolicitat si de greutatea in exces. Simptomele sunt specifice disgravidiei: puls rapid, respiratie sacadata, tensiunea arteriala scazuta, neliniste si confuzie, piele rece, palida si umeda, ameteala, durere de cap, greata, voma.

In trimestrul al doilea de sarcina, vremea caniculara amplifica oboseala, hipersudoratia si perceptia dureroasa a contractiilor uterine. In ultimul trimestru de sarcina, astenia fizica, riscul de hipertensiune si lipsa unui somn odihnitor provocate de temperaturile ridicate pot amplifica riscul de nastere prematura.

Insolatia este o forma agravata a supraincalzirii si este o afectiune extrem de periculoasa in timpul sarcinii, amenintand atat sanatatea mamei, cat si a copilului. Simptomele sunt febra inalta (peste 40 de grade Celsius), confuzie, senzatie de lesin, puls accelerat (peste 160 de batai pe minut), piele inrosita, consulsii, stare de inconstienta. In astfel de cazuri este necesara prezentarea de urgenta la camera de garda a unui spital de obstetrica-ginecologie.

Deshidratarea este un alt fenomen pericol pentru sarcina, intrucat reduce irigarea placentei (prin vasodilatatie si prin scaderea tensiunii mamei) si poate duce inclusiv la nastere prematura. Simptomele sunt ameteala, stare de oboseala accentuata, piele calda si uscata, respiratie rapida, senzatie de sete, lipsa urinarii.

Din cauza caldurii excesive, gravidele sunt mai expuse eczemelor si micozelor cutanate ca urmare a transpiratiei excesive.

Sfaturi utile adresate gravidelor in sezonul cald

- Indiferent de sezon, mergi la controalele periodice recomandate de medic, mai ales daca prezinti o sarcina cu risc de diabet gestational, preeclampsie, placenta praevia, sau ai fost diagnosticata cu un fibrom uterin in timpul sarcinii sau un nodul la san.

- Poarta incaltaminte si haine lejere, deschise la culoare si din materiale naturale, care lasa pielea sa respire. Inclusiv lenjeriile de pat este bine sa fie din bumbac.

- Limiteaza-ti activitatile in aer liber si incearca sa iesi din casa doar in perioadele mai racoroase ale zilei (dimineata devreme si seara).

- Evita expunerea directa la soare, deoarece poate duce la hipervascularizatia uterului, contractii si, implicit, la declansarea nasterii premature.

- Poti merge la plaja, dar numai pana la ora 11.00 si dupa ora 17.00, si foloseste creme cu protectie ridicata impotriva razelor UVA si UVB. Astfel vei evita accentuarea petelor de pe piele care apar adesea in sarcina (melasma) din cauza modificarilor hormonale.

- Pentru racorirea si scaderea temperaturii corpului aplica o compresa umeda pe frunte sau brate, foloseste un spray un apa termala pentru fata.

- Relaxeaza-ti picioarele, foloseste eventual un spray racoritor pentru picioare.

- Te poti racori si cu ajutorul dusurilor cu apa calduta. Atentie, nu apa rece! Vasoconstrictia brusca provocata de apa rece poate duce la nastere prematura.

- Inotul este o buna alegere pentru a face miscare, dar in bazine sigure din punct de vedere sanitar si cu apa incalzita. Atentie, nu inota in mare, rauri sau lacuri!

- Hidrateaza-te cu cel putin 8 pahare de apa pe zi. Pentru a deprinde acest obicei sanatos, ia o sticla cu apa peste tot cu tine.

- Evita cofeina si bauturile cu mult zahar, care favorizeaza deshidratarea.

- Ai grija ce mananci – putin, des si alimente bogate in nutrienti de calitate: salate de legume, supe, lactate, oua, carne slaba (la cuptor sau la gratar), fructe. Toate aceste iti furnizeaza vitamine si minerale, te ajuta la imbunatatirea digestiei si sa tii sub control greutatea corporala.

- Spala bine fructele si legumele si alege doar alimente proaspete pentru a evita riscul toxiinfectiilor alimentare.

- Evita plimbarile prin zonele aglomerate si inchise, cum ar fi centrele comerciale. Chiar daca te tenteaza racoarea aerului conditionat, in aceste spatii circula tot felul de virusuri si bacterii.

Sursa foto: pixabay.com