Menstruatia dupa nastere – ce trebuie sa stii

Cum se schimba menstruatia dupa nastere?

In lunile de dupa nastere, menstruatiile pot fi neregulate, dar pot reveni la normal in timp. Nu exista nicio modalitate de a prezice modul in care nasterea va afecta menstruatia unei femei.

Uneori, femeile au menstruatii mai intense, mai lungi sau mai dureroase dupa ce au nascut. Aceste modificari pot fi legate de o cavitate uterina mai mare si mai mult endometru (mucoasa care acopera uterul). Cu toate acestea, pentru unele femei, menstruatiile devin mai usoare si mai putin dureroase. Asta se intampla pentru ca sarcina si nasterea au intins uterul si au dilatat colul uterin. Sarcina elibereaza si hormoni care relaxeaza muschii uterini. Uneori, sangele menstrual are o culoare diferita, pot exista mai multe cheaguri decat de obicei sau crampele pot fi mai intense.

Exista multe motive pentru care menstruatiile se pot schimba dupa nastere, inclusiv:

uterul are nevoie de timp pentru a reveni la dimensiunea normala;

schimbarea nivelului hormonal;

alaptarea care afecteaza nivelul hormonilor.

Simptomele sindromului premenstrual se pot schimba, de asemenea, in bine sau in mai rau dupa nastere. Pentru unele femei, simptomele sindromului premenstrual sunt mai puternice, in timp ce alte femei considera ca nu mai sunt la fel de puternic afectate de modificarile hormonale in zilele anterioare menstruatiei.

