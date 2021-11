După o carieră de succes în televiziune, Cristina Herea ia acum o pauză din muncă și își dorește să își dedice tot timpul pentru noul membru al familiei. Vedeta este căsătorită din 15 iulie 2020 cu Mihai Benga și îi au ca nași pe Remus Truică și soția să, Diana.

Emoțiile au fost mari pentru proaspătă mămică, dar totul a decurs bine și acum o ține în brațe pe fetița lor, al cărei nume este Ekaterina Antonia.

„Ekaterina, știu că într-o bună zi vei schimbă lumea această într-una mai bună! Mami și tati te iubesc dincolo de limitele noastre umane! Bine ai venit în lumea această, mică noastră eroină iubită P. S.: Mii de mulțumiri doamnei doctor Cristina Romanescu și echipei de medici, asistente care au făcut minuni pentru noi”, este mesajul postat de Cristina Herea, conform Libertatea.ro

Cum a amenajat camera fetiței

Pe rețelele de socializare, vedeta a postat mai multe imagini cu modul în care a amenajat camera fetiței.

„Am pictat pereții, am comandat pătuț peste mări și țări, am «scotocit» toate magazinele și internetul pentru un dulăpior roz, am ales cel mai complex balansoar cu 10 melodii și zdrăngănele… acum mai vrem un singur lucru: să doarmă în camera ei!”, a scris Cristina Herea pe Instagram.