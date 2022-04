Ce este tocofobia?

Teama de sarcina si nastere poate varia de la griji minore si anxietate usoara normala legata de nastere, pana la o frica severa care are un impact considerabil asupra vietii. O teama severa de sarcina si nastere se numeste tocofobie. Tocofobia sau frica severa de sarcina si nastere este un tip de fobie specifica. Aceasta frica extrema le poate determina pe multe femei sa evite complet o sarcina si implicit nasterea.

Nu este un secret pentru nimeni ca nasterea este dureroasa. Si, chiar si cu cel mai bun plan de nastere, nu exista nicio garantie ca lucrurile vor merge exact asa cum sperati sau cum planuiti. Aproape toate femeile raporteaza temeri asociate cu sarcina si nasterea. Insa, unele femei raporteaza o teama extrema suficient de coplesitoare ce le face sa amane sau sa evite sa ramana insarcinate. Astfel, femeile cu frica extrema evita sa ramana insarcinate, desi isi doresc sa aiba copii, sau opteaza pentru operatie cezariana pentru a evita nasterea naturala. Tocofobia poate aparea la femeile care nu au nascut niciodata, dar poate afecta si femeile care au nascut anterior – de obicei daca au avut experiente de nastere traumatica.

Tocofobia este mai mult decat grijile si temerile normale in sarcina

Aceasta nu este o anxietate obisnuita sau o reticenta fata de gandul de a naste, ceea ce este in general normal. Peste 80% dintre femei se confrunta cu un anumit nivel de anxietate in sarcina sau la gandul de a avea o sarcina si de a naste. Motivele includ frica de durere, teama de nastere in sine, teama ca bebelusul ar putea pati ceva, teama ca nu va fi o mama suficient de buna etc. Insa, tocofobia este mai mult decat o temere normala. Este o frica intensa. In prezent, se estimeaza ca tocofobia ar putea afecta pana la 14% dintre femeile din intreaga lume. Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro

Foto: pathdoc/ shutterstock.com