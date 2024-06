Urania Cremene, recunoscută ca unul dintre cei mai influenți și apreciați experți în parenting din România, anunță lansarea mult așteptatei sale noi cărți, „Provocările părinților de azi”. Această carte reprezintă un ghid complet și indispensabil pentru părinții care doresc să crească copii echilibrați și încrezători.

Cu o experiență vastă în consilierea și sprijinirea părinților, Urania Cremene își folosește cunoștințele acumulate și empatia pentru a oferi sfaturi practice și strategii eficiente. Noua sa carte abordează provocările zilnice ale parentingului modern, oferind soluții concrete pentru a construi relații armonioase și sănătoase cu copiii.

De ce au NEVOIE, mai exact, copiii, și cum putem noi, părinții, să le satisfacem nevoile?

Răspunsul la această întrebare, dar și la cele mai arzătoare întrebări ale părinților, se găsesc în noua sa carte!

„Părinte iubitor și îngrijorat, nu te teme, sunt lângă tine la fiecare pas! Noua mea carte este aici pentru toate momentele când te vei întreba dacă ceea ce faci este bine pentru copilul tău, pentru toate clipele în care te vei îndoi de puterea ta și pentru toate momentele în care vei avea nevoie de un sfat”, spune Urania Cremene.

Prin paginile acestei cărți, Urania împărtășește din experiențele ei personale, oferă sfaturi validate de experți și prezintă cele mai recente cercetări în domeniul parentingului. Cartea este scrisă cu sinceritate și pasiune, devenind un partener de nădejde pentru părinți în călătoria lor de a crește copii bine pregătiți pentru viață.

„Provocările părinților de azi” îți oferă resursele ce te vor ajuta să pui fermitate și blândețe acolo unde părinții noștri au crezut că doar severitatea „îi face pe copii mari.” Cartea este ghidul care te transportă de la incertitudini, frustrare și epuizare, la siguranța că știi ce ai de făcut în relația cu copilul tău.

„Această carte este mai mult decât un simplu ghid; este un prieten de nădejde, un mentor plin de înțelegere și o sursă constantă de inspirație. Împreună, putem transforma fiecare provocare într-o oportunitate de creștere și învățare, atât pentru tine, cât și pentru copilul tău,” adaugă Urania Cremene.

„Provocările părinților de azi” este disponibilă în librării și online, pe www.bookzone.ro, oferind acces facil la resursele și sfaturile valoroase ale Uraniei.

Despre Urania Cremene:

Urania Cremene este mama unui adolescent și, probabil, cel mai apreciat expert în parenting din România. Are o experiență de peste 20 de ani ca trainer și public speaker, beneficiind de acreditări naționale și internaționale în urma unor formări ca master trainer, coach și facilitator.

A creat metodologia All About Parenting, singura din lume ce are la bază teoria autodeterminării, prin intermediul căreia a ajutat peste 62.000 de părinți să crească copii mai echilibrați, cu fermitate și căldură în egală măsură.

În ultimii 4 ani, Urania, împreună cu echipa All about Parenting, a organizat peste 2000 de webinare online gratuite, conferințe și workshopuri practice, la care au participat peste 600.000 de părinți din țară și din lume.

Noua sa carte, „Provocările părinților de azi” continuă această misiune, oferind un ghid complet pentru parenting echilibrat, bazat pe fermitate și căldură.

Despre Florentina Fântânaru:

Florentina Fântânaru este mamă, jurnalistă autoare și realizatoare de emisiuni, cu peste 25 de ani de experiență în radio și televiziune. De mai bine de 16 ani, ea aduce în fața românilor personalități importante din mediul cultural și academic în cadrul interviurilor pe care le realizează în emisiunea De-a Viața Ascunselea și în podcasturile Intervievista. Este recunoscută pentru întrebările puternice și directe, care inspiră schimbare pozitivă în viața spectatorilor ei. Prima sa carte, Calea Vindecării, a fost scrisă în colaborare cu prof. dr. Constantin Dulcan.