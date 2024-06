Ce inseamna sa ai mameloane plate?

Mameloanele sunt de diferite forme si dimensiuni. In timpul alaptarii, mamelonul se mareste si se extinde – la fel si cand se foloseste pompa de san. Insa, un mamelon plat nu se extinde pe lungime sau se extinde foarte putin. In mod normal, mameloanele devin proeminente (datorita terminatiilor nervoase) la stimuli ca frigul sau atingerea. Aproximativ 10% dintre femei au mameloane plate sau inversate (sau retractie mamelonara).

Mameloanele plate sau ombilicate nu sunt proeminente – sunt la nivelul areolei – nu raspund la stimuli ca atingerea sau frigul. Multe femei au mameloane care doar par plate de cele mai multe ori, dar devin proeminente cand sunt expune la temperaturi scazute sau la stimulare sau atingere – in acest caz, nu vorbim despre mameloane plate in adevarul sens al cuvantului. Multe femei au sfarcuri care par plate de cele mai multe ori, dar apoi devin proeminente cand sunt expuse la temperaturi scazute sau la stimulare sexuala – nu este vorba despre mameloane cu adevarat plate. Mameloane plate sunt cele care nu raspund la stimuli si nu devin proeminente. Cu toate acestea, chiar daca aveti mameloane care raman plate tot timpul, acestea vor incepe deseori sa devina usor proeminente in timpul sarcinii.

Foto fr si main: Trendsetter Images /Shutterstock