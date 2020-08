Ce este tulburarea de stres post-traumatic postpartum?

Cand vorbim de sanatatea mintala la mame, tendinta e de a o asocia cu depresia postpartum. Insa dupa nastere, exista o serie de alte tulburari cu care mamele se pot confrunta. Iar tulburarea de stres post-traumatic postpartum este una dintre acestea.

Tulburarea de stres post-traumatic postpartum face parte din categoria tulburarilor de anxietate. Nasterea unui copil este una dintre cele mai intense si emotionante experiente din viata unei femei. Iar daca mama traieste o experienta traumatica, rezultatul poate fi o tulburare care se manifesta prin panica, anxietate, senzatia permanenta de a fi in pericol si de a retrai evenimentul traumatizant.

Aceasta experienta traumatica poate fi una reala (de exemplu, copilul sau mama insasi au fost in pericol), fie unul perceput (de exemplu, mama a crezut ca ea sau copilul sunt in pericol).

Tulburarea de stres post-traumatic postpartum este mult mai putin cunoscuta decat alte probleme postpartum, lucru care duce de obicei la o subdiagnosticare si implicit, absenta unui tratament. Stresul post-traumatic sau PTSD este mai degraba asociat cu soldatii si personalul care lucreaza in interventii de urgenta. Abia recent studiile au inceput sa arate ca o serie de mame sunt afectate de experiente traumatice legate de nastere, care le afecteaza functionarea si relatiile.

In general, tulburarea de stres posttraumatic afecteaza aproximativ 10% dintre femei, iar in perioada postpartum numarul cazurilor creste mult mai mult.

Foto: pixabay.com