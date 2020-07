Depresia postnatala la tati – informatii generale

Bucuria si entuziasmul de a deveni tata pot fi insotite de stari si emotii neasteptate, care se afla la polul opus celor de bucurie. A deveni parinte este un eveniment de viata major, care schimba complet cursul vietii parintilor si care poate afecta, in unele cazuri, starea de bine si sanatatea emotionala a parintilor.

Depresia postnatala poate afecta si tatii, nu doar mamele. Iar studii recente arata ca aproximativ 8-10% dintre tatici se pot confrunta si ei cu aceasta tulburare. Mai mult, unele statistici arata un risc cuprins intre 25-50% ca tatii ai caror partenere au depresie postnatala, sa fie si ei afectati de aceasta.

Desi in cazul tatilor nu se cunosc la fel de bine mecanismele depresiei post-partum ca in cazul mamelor, cert este ca si ei pot fi afectati.

Cum se manifesta depresia la tati?

Depresia postnatala poate aparea oricand in primul an dupa nasterea copilului. La tatici, s-a observat ca frecventa cea mai mare este cuprinsa in perioada dintre 3 si 6 luni.

