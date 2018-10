Lista de cumparaturi pentru bebelus: ce produse sunt necesare in primele luni

Imediat ce ai aflat ca va veni barza la tine, te cuprinde entuziasmul, dar in acelasi timp si teama, ca trebuie sa incepi sa faci din timp primele cumparaturi pentru bebelus. Daca acum te afli la primul copil, nu iti va fi usor sa alegi caruciorul, scaunul auto si alte obiecte necesare pentru cel mic. O lista cu principalele produse de care vei avea nevoie in primele luni este mai mult decat binevenita in acest moment din viata ta.

Sfaturile celor din jur se pot dovedi pretioase, dar acest lucru nu inseamna ca nu ar trebui sa te informezi si singura ori alaturi de tatic, astfel incat sa iti dai seama ce anume se potriveste cu stilul tau de viata.

Multi parinti comit, la inceput, greseala de a cumpara multe produse pe care le folosesc o data ori niciodata, apoi realizeaza ca totul a fost doar dintr-un exces de zel. Ghidul de mai jos te va ajuta sa faci investitii inteligente si economii importante.

Foto: Pixabay

Ce cumparaturi pentru bebelus sa faci in primele luni

1. Setul de dormit

Probabil cea mai importanta achizitie pe care trebuie sa o faca parintii pentru bebelus este setul de dormit. De regula, acesta cuprinde patutul, salteaua, cearceafurile, perna, patura ori plapuma. Le poti cumpara separat ori impreuna, in functie de oferta pe care o gasesti. Vestea buna este ca multe dintre aceste produse pentru bebelusi le primesti in dar de la cei apropiati.

2. Caruciorul

Al doilea obiect important de pe lista de cumparaturi pentru bebelusi este caruciorul, a carui alegere se va dovedi o reala provocare pentru parinti. Este esential sa iti faci lectiile din timp in acest domeniu pentru ca vei afla ca exista mai multe tipuri si ca fiecare are caracteristicile lui.

De regula, carucioarele se impart in carucioare de tip umbrela, carucioare sport, carucioare 2 in 1 si carucioare 3 in 1, insa mai poti gasi si alte modele in comert. Cel mai popular model dintre acestea este caruciorul sport fiindca este mai usor de manevrat, de transportat si mai accesibil la pret.

3. Scaunul auto

Inca un obiect de mare pret pentru parintii care au masina este scaunul auto pentru bebe. Principalele sfaturi practice de care trebuie sa se tina cont in acest caz au legatura cu varsta, inaltimea si greutatea copilului, sistemul de prindere, nivelul de confort si standardele de siguranta.

Scaunele auto sunt impartite pe 5 grupe, incep de la grupa 0 pentru bebelusi si ajung pana la grupa 3 pentru copii, de la 6 si pana la 12 ani. Bifeaza pe lista de cumparaturi pentru bebelus un model care are o durata de utilizare mai mare, adica unul care sa creasca odata cu micutul tau si sa il poti folosi mai multi ani la rand. Asigura-te ca produsul ales este usor de utilizat, usor de montat si de demontat, se potriveste modelului de masina pe care il ai si ca poate fi intretinut usor.

4. Haine pentru bebelusi

Dintre toate achizitiile pe care le vei face pentru cel mic, cel mai frumos moment va fi atunci cand vei pleca pentru prima oara sa ii cumperi haine. Oricat de drag ti-ar fi sa ii cumperi tot felul de costumase, ai grija sa nu te aventurezi fiindca in primele trei luni creste repede si ii vor ramane mici. Principalele produse care nu ar trebui sa iti lipseasca sunt: body-urile, bluzele cu maneca lunga, pantalonii, caciulile, jachetele si sosetele. Cumpara cateva din fiecare fiindca oricum vei primi multe in dar.

5. Biberoanele si sterilizatoarele pentru biberoane

Alte produse pentru bebelusi de care parintii nu se pot lipsi sunt biberoanele si sterilizatoarele de biberoane. Sistemul imunitar al celui mic este slabit in primele luni de viata, asa ca trebuie sa investesti in echipamente de calitate. Sterilizarea ustensilelor pe care le utilizezi ca sa-l hranesti este esentiala pentru mentinerea unui mediu igienic. Daca nu sunt intretinute corespunzator, tetinele, biberoanele, farfurioarele si canile cu care intra in contact direct ii pot face rau.

6. Jucarii

Ultimele de pe lista de cumparaturi pentru bebelus, dar nu cele din urma sunt jucariile. Acestea sunt importante pentru ca ii atrag atentia celui mic si il ajuta sa ia contact cu mediul inconjurator, astfel incat sa isi dezvolte mai usor abilitatile.

Tu ce produse crezi ca ar trebui sa mai contina lista de cumparaturi pentru bebelus?