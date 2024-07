Imbaierea sugarului

Desi in aparenta foarte usor de facut, imbaierea sugarului prezinta totusi unele dificultati iar de felul cum se face prima baie depinde si modul in care nou-nascutul o va accepta mai tarziu. Sunt copii mai maricei, care alarmeaza toata familia cand urmeaza sa faca o baie generala, in astfel de cazuri de vina au fost primele baite care au fost fie prea reci, fie prea fierbinti, de aici aparand si reflexele de aparare. Asadar, atentie la prima baie a bebelusului!

In general se face baie inaintea ultimului supt, deoarece copilul e mai puternic dupa aceea si adoarme mai profund. Iata pe scurt cateva indicatii care se pot dovedi utile.

Camera in care se face baia bebelusului va avea o temperatura de 22-24 grade. Cadita trebuie sa fie curatata inainte de fiecare baie cu apa fierbinte si un detergent. Rufaria: ca la infasatul obisnuit. Apa de imbaiat trebuie sa aiba temperatura de 37-38 grade. Daca nu aveti termometru de baie, mama va incerca cu cotl temperatura apei, regiunea cotului fiind una dintre cele mai sensibile ale corpului (atunci cand la cot simtim caldura placuta inseamna ca apa are temperatura potrivita pentru baie). Se pot intampla accidente daca, din neatentie, se intrebuinteaza apa fierbinte! Cantitatea de apa pentru o baie este aceea care acopera corpul copilului. Deoarece mamele tinere nu sunt obisnuite sa tina bine copilul in cadita, se recomanda pentru primele bai o cantitate mai mica de apa. Pentru a impiedica alunecarea copilului in baie este bine sa se puna pe fundul cazii o bucata de tifon.

Foto fr si main: maxim ibragimov /Shutterstock