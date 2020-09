Impulsivitatea la copii – informatii generale

Impulsivitatea este o trasatura de personalitate care cauzeaza dificultati in inhibarea unei reactii (raspuns) in fata unor stimuli, ducand la actiuni neasteptate, in care persoana nu ia in considerare posibilele consecinte negative.

De multe ori, copiii au momente cand sunt impulsivi, spun sau fac lucruri pe care nu le pot controla. Lovesc, se catara pe mobila, alearga in magazine etc. In cazul copiilor mici, impulsivitatea sau dificultatile legate de autocontrol sunt normale. Aceste forme de impulsivitate fizica tind sa dispara pe masura ce cresc si invata sa se autoregleze si sa isi controleze impulsurile. Autocontrolul se refera la capacitatea de autoreglare a copiilor si se dezvolta in timp, cele mai mari schimbari apar intre 3 si 7 ani.

La varsta pubertatii si adolescentei, ei mai pot fi impulsivi la nivel verbal, in sensul ca pot spune lucruri neplacute atunci cand sunt furiosi sau nu isi dau seama ca cuvintele lor ar putea rani pe ceilalti.

Ce contribuie la comportamentul impulsiv al copiilor?

Gandirea logica si auto-controlul incep sa se dezvolte abia in jurul varstei de 3-4 ani. Pana la aceasta varsta, partea creierului care se ocupa de reactiilor emotionale si impulsive nu este inca dezvoltata. Acesta e motivul pentru care copiii mici actioneaza impulsiv si au dificulati in a-si controla impulsurile. Citeste continuarea articolului pe mamisicopilul.ro

Foto: pixabay.com