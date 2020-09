Ce este scolioza la copii?

Scolioza este o deformare a coloanei vertebrale si apare atunci cand coloana are o curbura laterala anormala. Coloana vertebrala normala apare dreapta atunci cand este privita din spate. In cazul unui copil cu scolioza, coloana vertebrala are forma de S sau C. Copilul poate parea ca se sprijina intr-o parte. Curbura poate aparea pe partea dreapta sau stanga a coloanei. Poate sa apara si pe ambele parti in sectiuni diferite. Atat coloana vertebrala toracica, dar si cea lombara pot fi afectate.

De ce apare scolioza

Majoritatea cazurilor de scolioza se dezvolta la copii sanatosi si nu exista o cauza evidenta. Scolioza idiopatica sau fara cauze cunoscute poate sa apara la orice varsta in timpul copilariei si adolescentei, dar cel mai frecvent apare in timpul unei etape de crestere, de obicei atunci cand copiii au varsta de 10-11 ani. Unii copii au scolioza neuromusculara, care este cauzata de muschi sau nervi slabiti. Acest tip de scolioza afecteaza copiii cu probleme precum paralizia cerebrala, spina bifida si distrofia musculara. Scolioza congenitala este atunci cand scolioza este prezenta la nastere si este cauzata de oase slab formate in coloana vertebrala.

Tulburarile tesutului conjunctiv, cum ar fi sindromul Marfan, pot provoca, de asemenea, scolioza. Scolioza tinde sa fie ereditara, astfel incat genetica ar putea juca un rol in aparitia acesteia.

Astfel, cauzele posibile ale scoliozei includ:

probleme ale sistemului nervos precum paralizia cerebrala sau distrofia musculara;

afectiuni mostenite care tind sa fie ereditare;

diferente in lungimea piciorului;

leziuni;

infectii;

tumori.

Foto: Pixabay.com