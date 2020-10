5 Sfaturi pentru gestionarea regresiei de somn la copii

Ce putem face pentru gestionarea regresiei de somn la copii? Copilul dormea bine si din senin apar probleme cu somnul? Poate fi vorba de regresia de somn . In primul an de viata apar cam 3 astfel de regresii. Regresie de somn inseamna ca bebelusul dormea bine noaptea si brusc incepe sa se trezeasca mai des o perioada de timp. Aceste regresii sunt asociate cu salturile mentale .

De obicei, vorbim de regresia de somn de la 4 luni, regresia de somn de la 8-10 luni si regresia de somn de la 12 luni. De asemenea, mai exista regresia de somn de la 18 luni si de la 2 ani. Desi se numesc regresii, pentru ca modifica structura somnului, aceste etape semnifica, de fapt, un pas inainte in ceea ce priveste dezvoltarea emotionala si cognitiva a copilului.

De ce apar regresiile de somn si cum se manifesta?

Regresia somnului este o perioada de timp, de obicei de aproximativ 2-4 saptamani, cand un bebelus care doarme bine are brusc probleme de somn sau se trezeste agitat in mijlocul noptii. O serie de factori pot duce la disconfort si neliniste, ce favorizeaza regresia somnului, inclusiv un puseu de crestere, ce duce la senzatie mai frecventa de foame, eruptia dentara sau o noua etapa de dezvoltare – salturi mentale. De asemenea, alti factori sunt intreruperea rutinelor, calatorii, probleme de sanatate etc.

Semnele comune ale unei regresii de somn sunt:

copilul adoarme mai greu si asocierile si rutinele de somn par sa nu mai fie eficiente;

somnul este mai scurt si pare ca bebe nu mai adoarme singur, apar treziri frecvente;

bebe e morocanos, irascibil, plange mult;

apar modificari ale apetitului;

necesita mai multa afectiune din partea parintilor.

Foto: Pixabay.com