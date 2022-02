Relatia copiilor cu mancarea – cum o sustinem

Relatia copiilor cu mancarea – informatii generale

Relatia cu mancarea se refera la modul in care simtim, gandim si ne raportam la ceea ce inseamna mancare si la alimentatie in general.

Ce presupune o relatie buna cu mancarea? Sa ne putem bucura de mancare, fara vina sau restrictii puternice, tinand cont de nevoile corpului nostru (de cantitati, de alimentele in sine, de cand i le oferim); sa avem o atitudine relaxata si echilibrata fata de alimente; sa mancam atunci cand ne e foame si nu sa folosim mancarea pentru a suplini niste nevoi sau a ne ajuta sa gestionam niste emotii (mancatul emotional). In multe cazuri, mancatul pe fond emotional isi are originile in copilarie, cand eram linistiti cu ceva dulce, de exemplu.

Relatia cu mancarea, indiferent de natura ei, incepe in copilarie. Inca de cand suntem mici suntem expusi la obiceiurile legate de mancare ale familiei, pe care in general le preluam si le interiorizam. De asemenea, mesajele directe sau indirecte (implicite) ale parintilor si celorlalti membri ai familiei legate de mancare isi pun amprenta asupra felului in care ne vom raporta la mancare in general.

Sursa foto: pexels.com