Inotul – beneficii pentru sanatatea si dezvoltarea copiilor

Ce beneficii are inotul pentru copii?

Este important ca fiecare copil sa stie sa inoate din motive de siguranta in apa. Desi acest lucru nu poate elimina complet riscul de inec, poate mentine copiii in siguranta in preajma apei si poate ajuta la prevenirea accidentelor in apa. S-a dovedit ca lectiile de inot reduc riscul de inec cu aproape 88%.

Pe langa faptul ca este o abilitate importanta, inotul este o activitate cu multiple beneficii pentru copii. Nu este doar o activitate distractiva, ci poate avea si numeroase beneficii pentru sanatate si dezvoltarea armonioasa a celor mici. Este o activitate cu impact redus, care are multe beneficii pentru sanatatea fizica si mentala.

Retineti ca desi cel mic poate invata sa inoate sau are anumite abilitati in acest sens, supravegherea activa a copilului ramane esentiala pentru siguranta.

Sursa foto: Rocksweeper/ shutterstock.com